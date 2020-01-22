Жаловаться на открытые люки предлагают жителям Владивостока

Posted 22 января 2020, 12:56
Published 22 января 2020, 12:56
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По информации пресс-службы мэрии, сообщить об опасных колодцах можно по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 222-23-33.
Специалисты отмечают, что люки на инженерных колодцах Владивостока пропадают достаточно часто.
«Бывает, что недобросовестные горожане похищают крышки люков даже для того, чтобы установить их на своём дачном участке», - рассказали в городской администрации.
Как сообщало «Восток-Медиа», накануне в районе улицы Нейбута во Владивостоке едва не произошла трагедия. Девочка не заметила открытый люк и провалилась в него. По счастливой случайности рядом оказался отец школьницы, который и спас девочку. Как пояснили сотрудники городской администрации, данный люк находится в ведении КГУП «Примводоканал». На место случившегося прибыли рабочие, которые оперативно закрыли колодец крышкой.
Ранее "Восток-Медиа" сообщало о том, что в центре дальневосточной столицы по соседству с элитными новостройками открытый люк долгое время вызывал беспокойство горожан. Вечером в темноте люди боялись не заметить глубокий колодец и провалиться в бездну. После того, как местные жители обратились с жалобой в СМИ, колодец был закрыт.