Жаловаться на открытые люки предлагают жителям Владивостока

Ранее "Восток-Медиа" сообщало о том, что в центре дальневосточной столицы по соседству с элитными новостройками открытый люк долгое время вызывал беспокойство горожан. Вечером в темноте люди боялись не заметить глубокий колодец и провалиться в бездну. После того, как местные жители обратились с жалобой в СМИ, колодец был закрыт.