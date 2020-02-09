Вечер в хату: подельнику Игоря Пушкарева выбрали «зону» в Приморье

Posted 9 февраля 2020, 07:33
Published 9 февраля 2020, 07:33
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В приморских телеграм-каналах обсуждают выбор исправительной колонии для подельника Игоря Пушкарёва Андрея Лушникова. Ближайшие годы бывший глава МУП «Дороги Владивостока» проведёт в посёлке Волчанец Приморского края. Там находится исправительная колония № 27. Руководитель ОНК Татьяна Чернилевская сообщила, что это ухоженная колония рядом с промышленной зоной.
Судьба самого экс-мэра Владивостока пока не ясна, вполне возможно, что в дальнейшем Игорь Пушкарёв отправится отбывать свой срок в ИК № 33 Спасского района, где из-за колючей проволоки он сможет лицезреть работу своего семейного предприятия — АО «Спаскцемент». Приговор Пушкарёву был вынесен в апреле 2019 года, ему дали 15 лет лишения свободы и обязали выплатить 500-миллионный штраф. Его брат Андрей Пушкарёв освобожден от реального наказания из-за инвалидности. Он получил условный срок - восемь лет - и полумиллиардный штраф. Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в том же размере. Приговор был вынесен Тверским районным судом города Москвы 9 апреля 2019 года.
Отметим, что в Советском суде Владивостока продолжается судебное разбирательство по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры РФ к ряду физических и юридических лиц, в числе которых бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв и АО «Спаскцемент». Сумма иска беспрецедентна — 3 200 000 000 рублей.
Ранее стало известно, что Игорь Пушкарёв вернулся в Приморье. Его привезли в следственный изолятор № 1, который находится на Партизанском проспекте во Владивостоке. Позже адвокат экс-мэра сообщил «Восток-Медиа», что Игорь Сергеевич будет отбывать наказание в Приморском крае, правда, пока неизвестно, в какой именно колонии.