Вечер в хату: подельнику Игоря Пушкарева выбрали «зону» в Приморье

Судьба самого экс-мэра Владивостока пока не ясна, вполне возможно, что в дальнейшем Игорь Пушкарёв отправится отбывать свой срок в ИК № 33 Спасского района, где из-за колючей проволоки он сможет лицезреть работу своего семейного предприятия — АО «Спаскцемент». Приговор Пушкарёву был вынесен в апреле 2019 года, ему дали 15 лет лишения свободы и обязали выплатить 500-миллионный штраф. Его брат Андрей Пушкарёв освобожден от реального наказания из-за инвалидности. Он получил условный срок - восемь лет - и полумиллиардный штраф. Андрей Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в том же размере. Приговор был вынесен Тверским районным судом города Москвы 9 апреля 2019 года.