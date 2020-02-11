Навалили на президента: порт Посьет олигарха Зюзина устроил жителям угольный ад

Нетрудно представить, какое количество угольной пыли оседает в лёгких у местных жителей, а ведь в посёлке живут не только работники порта, но и старики, дети. Когда-то вся Россия наблюдала за развитием ситуации с перевалкой угля в Находке, своё поручение по этому поводу дал даже президент страны. В то же время другие стивидоры, такие как Торговый порт «Посьет» остались за кадром «общественного резонанса» и продолжили делать своё чёрное, в прямом и переносном смыслах, дело.