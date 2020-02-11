Навалили на президента: порт Посьет олигарха Зюзина устроил жителям угольный ад

Posted 11 февраля 2020, 08:40
Published 11 февраля 2020, 08:40
Modified 25 сентября 2023, 06:01
Updated 25 сентября 2023, 06:01
Не первый год компания «Мечел» обещает жителям Посьета самые современные средства борьбы с пылью при перевалке угля, но каждая зима показывает, что меры, внедряемые предприятием, недостаточны. На сегодняшний день жители посёлка имеют только обещания от крупного федерального бизнеса, чёрный снег, чёрную воду и толстый слой угольной пыли на подоконниках.
Нетрудно представить, какое количество угольной пыли оседает в лёгких у местных жителей, а ведь в посёлке живут не только работники порта, но и старики, дети. Когда-то вся Россия наблюдала за развитием ситуации с перевалкой угля в Находке, своё поручение по этому поводу дал даже президент страны. В то же время другие стивидоры, такие как Торговый порт «Посьет» остались за кадром «общественного резонанса» и продолжили делать своё чёрное, в прямом и переносном смыслах, дело.
Посёлок Посьет, это живописнейшее место Приморского края, и он уже более десяти лет страдает от деятельности нерадивых бизнесменов, которые руководят своим «пыльным бизнесом» издалека. Торговый порт «Посьет» является частью федеральной структуры «Мечел», совладельцем которой является российский бизнесмен Игорь Зюзин.
Отметим, что в конце сентября 2019 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе совещания с представителями стивидорных компаний Приморья пообещала приостановить деятельность Торгового порта «Посьет» в случае, если компания не пройдет экспертизу и не предоставит до 15 ноября соответствующие документы. Порт так и не закрыли, несмотря на личное обещание главы Росприроднадзора. Он продолжает пылить и работать.
Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, в 2020 году все стивидорные компании, находящиеся в городской черте, должны перейти на закрытую перевалку угля. Некоторые приморские стивидоры уже запустили первые линии закрытого типа.
В будущем, московские бизнесмены, может быть, оставят Посьет и уйдут в другие регионы, чтобы вести свой бизнес там, но природе Приморья понадобится очень много времени для того, чтобы оправиться от загрязнения «московских угольных воротил».