Зачем мешаете чистить? Снегоуборочный трактор «прибили» к леерам во Владивостоке

Дорожники попали в ДТП. Об этом рассказали очевидцы в Instagram-паблике dps.control. И не просто рассказали, а опубликовали кадры с места событий. Судя по ним, участие в аварии принял и снегоуборочный транспорт, и легковой автомобиль. Некоторые очевидцы считают, что якобы водители не смогли соблюсти безопасную дистанцию. И «впечатались» в леера. А другие уверены, что якобы водитель легкового автомобиля решил обогнать трактор, но с управлением не справился.