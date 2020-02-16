Зачем мешаете чистить? Снегоуборочный трактор «прибили» к леерам во Владивостоке

Posted 16 февраля 2020, 05:19
Published 16 февраля 2020, 05:19
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Дорожники попали в ДТП. Об этом рассказали очевидцы в Instagram-паблике dps.control. И не просто рассказали, а опубликовали кадры с места событий. Судя по ним, участие в аварии принял и снегоуборочный транспорт, и легковой автомобиль. Некоторые очевидцы считают, что якобы водители не смогли соблюсти безопасную дистанцию. И «впечатались» в леера. А другие уверены, что якобы водитель легкового автомобиля решил обогнать трактор, но с управлением не справился.
«Ну вот. И трактор подбили. Зачем мешать чистить», «Не, сегодня без снегоуборочной техники никак», «Ребята, останьтесь дома. Воскресенье же. Или не гоняйте на высоких скоростях», «Думаю, трактор несильно пострадал», — реакция пользователей соцсетей.
Очевидцы отметили, что после аварии дорожники в спецформе пытались решить, что дальше делать с трактором. И как он в дальнейшем будет очищать дороги от снега. Не исключено, что на место происшествия прибудут сотрудники ГИБДД, для того, чтобы разобраться в причинах аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько транспортных средств попали в ДТП во Владивостоке во время снегопада. Кстати, после 19:00 желательно и вовсе воздержаться от движения по дорогам города. По словам синоптиков, погодные условия ухудшатся. Будет сильный снег, метель.