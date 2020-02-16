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Posted 16 февраля 2020, 05:19

Published 16 февраля 2020, 05:19

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Зачем мешаете чистить? Снегоуборочный трактор «прибили» к леерам во Владивостоке

Зачем мешаете чистить? Снегоуборочный трактор «прибили» к леерам во Владивостоке

16 февраля 2020, 05:19
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Снегопад
Дорожники вышли на улицы Владивостока для того, чтобы очистить дороги от снега. И обработать их противогололёдными материалами. Однако не всем рабочим повезло. Некоторые стали жертвами сильного снегопада в городе. А именно те, кто дежурил на Золотом мосту, сообщает «Восток-Медиа».

Дорожники попали в ДТП. Об этом рассказали очевидцы в Instagram-паблике dps.control. И не просто рассказали, а опубликовали кадры с места событий. Судя по ним, участие в аварии принял и снегоуборочный транспорт, и легковой автомобиль. Некоторые очевидцы считают, что якобы водители не смогли соблюсти безопасную дистанцию. И «впечатались» в леера. А другие уверены, что якобы водитель легкового автомобиля решил обогнать трактор, но с управлением не справился.

«Ну вот. И трактор подбили. Зачем мешать чистить», «Не, сегодня без снегоуборочной техники никак», «Ребята, останьтесь дома. Воскресенье же. Или не гоняйте на высоких скоростях», «Думаю, трактор несильно пострадал», — реакция пользователей соцсетей.

Очевидцы отметили, что после аварии дорожники в спецформе пытались решить, что дальше делать с трактором. И как он в дальнейшем будет очищать дороги от снега. Не исключено, что на место происшествия прибудут сотрудники ГИБДД, для того, чтобы разобраться в причинах аварии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что несколько транспортных средств попали в ДТП во Владивостоке во время снегопада. Кстати, после 19:00 желательно и вовсе воздержаться от движения по дорогам города. По словам синоптиков, погодные условия ухудшатся. Будет сильный снег, метель.

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#Новости#Владивосток#Снегопад#Трактор
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