«Ратимир» проиграл Роспотребнадзору в суде

После двухмесячного судебного разбирательства суд принял окончательное решение — привлечь «Ратимир» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП, назначив наказание в виде предупреждения. В самой статье говорится о ведении предпринимательской деятельности с нарушениями. Какие именно нарушения допустила компания выяснить невозможно. Последняя проверка Роспотребнадзора прошла в ноябре 2019 года и не обнаружила нарушений. В 2018 году Роспотребнадзор нашёл на предприятии сразу тринадцать различных нарушений, таких как увеличенное содержание крахмала в замороженных котлетах «По-домашнему».