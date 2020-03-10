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Posted 10 марта 2020, 06:43

Published 10 марта 2020, 06:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Ратимир» проиграл Роспотребнадзору в суде

«Ратимир» проиграл Роспотребнадзору в суде

10 марта 2020, 06:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
СПАРК
Приморское управление Роспотребнадзора одолело колбасного гиганта в Арбитражном суде. Два месяца судебных тяжб привели к тому, что «Ратимиру» вынесли судебное предупреждение.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратилось в Арбитражный суд Приморского края с просьбой привлечь «Ратимир» к административной ответственности за нарушение одной из статей КоАП РФ.

После двухмесячного судебного разбирательства суд принял окончательное решение — привлечь «Ратимир» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП, назначив наказание в виде предупреждения. В самой статье говорится о ведении предпринимательской деятельности с нарушениями. Какие именно нарушения допустила компания выяснить невозможно. Последняя проверка Роспотребнадзора прошла в ноябре 2019 года и не обнаружила нарушений. В 2018 году Роспотребнадзор нашёл на предприятии сразу тринадцать различных нарушений, таких как увеличенное содержание крахмала в замороженных котлетах «По-домашнему».

В начале года известное приморское предприятие ООО «Ратимир» подало в суд исковое заявление о взыскании 219 746 долларов с китайской компании Shandong Huayu Mechanical Equipment Co. Ltd. Сообщается, что судебный иск связан с исполнением обязательств по договорам поставки товаров.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о доходах депутата от «Единой России» и акционера «Ратимира» Сергея Ищенко. Ему полностью принадлежит компания ООО «Мясное дело», кроме того у него есть небольшая доля 3% в предприятии «Ратимир». Ищенко оказался в центре политического скандала вместе со своими коллегами по партии «Единая Россия», после того, как они совместными усилиями зарегистрировали клуб «Нам здесь жить».

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#Новости#Экономика#СПАРК
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