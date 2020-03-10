«Ратимир» проиграл Роспотребнадзору в суде

Posted 10 марта 2020, 06:43
Published 10 марта 2020, 06:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратилось в Арбитражный суд Приморского края с просьбой привлечь «Ратимир» к административной ответственности за нарушение одной из статей КоАП РФ.
После двухмесячного судебного разбирательства суд принял окончательное решение — привлечь «Ратимир» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП, назначив наказание в виде предупреждения. В самой статье говорится о ведении предпринимательской деятельности с нарушениями. Какие именно нарушения допустила компания выяснить невозможно. Последняя проверка Роспотребнадзора прошла в ноябре 2019 года и не обнаружила нарушений. В 2018 году Роспотребнадзор нашёл на предприятии сразу тринадцать различных нарушений, таких как увеличенное содержание крахмала в замороженных котлетах «По-домашнему».
В начале года известное приморское предприятие ООО «Ратимир» подало в суд исковое заявление о взыскании 219 746 долларов с китайской компании Shandong Huayu Mechanical Equipment Co. Ltd. Сообщается, что судебный иск связан с исполнением обязательств по договорам поставки товаров.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о доходах депутата от «Единой России» и акционера «Ратимира» Сергея Ищенко. Ему полностью принадлежит компания ООО «Мясное дело», кроме того у него есть небольшая доля 3% в предприятии «Ратимир». Ищенко оказался в центре политического скандала вместе со своими коллегами по партии «Единая Россия», после того, как они совместными усилиями зарегистрировали клуб «Нам здесь жить».