Запущенная стадия. Ежегодно в Приморье выявляют более семи тысяч онкобольных

Posted 12 марта 2020, 08:06
Published 12 марта 2020, 08:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
XXIV ежегодная школа по паллиативной помощи состоялась Приморском краевом онкологическом диспансере. Как отметил в своём вступительном слове главный врач Михаил Волков, начиная с прошлого года, в России проходит реализация масштабных национальных проектов в сфере здравоохранения, направленных на качественное оказание медицинской помощи и безопасную медицинскую деятельность, лекарственное обеспечение пациентов, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями.
«Ежегодно в Приморье выявляется более семи тысяч новых человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов с раками в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи», — подчеркнул Михаил Волков. По словам главного внештатного специалиста по паллиативной помощи министерства здравоохранения Приморского края Андрея Денежа, помощь тяжелым больным не забыта, она развивается, как и во всей стране. Так, в приморском онкодиспансере работает кабинет паллиативной помощи, а на лечении в клинике постоянно находится 10 процентов больных, нуждающихся именно в этом виде медицинской помощи.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморья, к 2024 году в крае должно появиться 105 коек для тяжелобольных пациентов. Они появятся в медучреждениях Владивостока, Уссурийска, Находки, Дальнереченска, Яковлевского и Надеждинского района.
На данный момент в крае всего 38 паллиативных коек. В этом году добавилось еще 10 во второй детской краевой больнице, 15 — в дальзаводской больнице.
Для консультаций по вопросам противоболевой помощи можно обращаться в рабочие дни с 9-00 — 15-36 по телефону 296-76-35 (Денеж Андрей Александрович).
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недавно во Владивостокской больнице мужчине пришлось удалить половой орган из-за опухоли. Это произошло потому, что пациент слишком поздно обратился за помощью к врачам. Ранее приморские медики назвали 5 факторов, влияющих на развитие онкологических болезней.
Отметим, что в Приморье закупают современное оборудование, позволяющее проводить операции в том числе и онкобольным. Такая работа ведётся в рамах реализации нацпроекта «Здравоохранение».