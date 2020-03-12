Запущенная стадия. Ежегодно в Приморье выявляют более семи тысяч онкобольных

«Ежегодно в Приморье выявляется более семи тысяч новых человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов с раками в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи», — подчеркнул Михаил Волков. По словам главного внештатного специалиста по паллиативной помощи министерства здравоохранения Приморского края Андрея Денежа, помощь тяжелым больным не забыта, она развивается, как и во всей стране. Так, в приморском онкодиспансере работает кабинет паллиативной помощи, а на лечении в клинике постоянно находится 10 процентов больных, нуждающихся именно в этом виде медицинской помощи.