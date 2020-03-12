vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта 2020, 08:06

Published 12 марта 2020, 08:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Запущенная стадия. Ежегодно в Приморье выявляют более семи тысяч онкобольных

Запущенная стадия. Ежегодно в Приморье выявляют более семи тысяч онкобольных

12 марта 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Каждый год в Приморье выявляют свыше 7000 онкобольных. Зачастую в сильно запущенной стадии. В крае работают над развитием паллиативной помощи.

XXIV ежегодная школа по паллиативной помощи состоялась Приморском краевом онкологическом диспансере. Как отметил в своём вступительном слове главный врач Михаил Волков, ​ начиная с прошлого года, в России проходит реализация масштабных национальных проектов в сфере здравоохранения, направленных на качественное​ оказание медицинской помощи и безопасную медицинскую деятельность, лекарственное обеспечение пациентов, в том числе страдающих онкологическими заболеваниями.

«Ежегодно в Приморье выявляется более семи тысяч новых человек, страдающих онкологическими заболеваниями. Из них половина пациентов с раками в запущенных стадиях, нуждающихся в паллиативной помощи», — подчеркнул Михаил Волков. По словам главного внештатного специалиста по паллиативной помощи министерства здравоохранения Приморского края Андрея Денежа, помощь тяжелым больным не забыта, она развивается, как и во всей стране. Так, в приморском онкодиспансере работает кабинет паллиативной помощи, а на лечении в клинике постоянно находится 10 процентов больных, нуждающихся именно в этом виде медицинской помощи.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморья, к 2024 году в крае должно появиться 105 коек для тяжелобольных пациентов. Они появятся в медучреждениях Владивостока, Уссурийска, Находки, Дальнереченска, Яковлевского и Надеждинского района.

На данный момент в крае всего 38 паллиативных коек. В этом году добавилось еще 10 во второй детской краевой больнице, 15 — в дальзаводской больнице.

Для консультаций по вопросам противоболевой помощи можно обращаться в рабочие дни с 9-00 — 15-36 по телефону 296-76-35 (Денеж Андрей Александрович).

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недавно во Владивостокской больнице мужчине пришлось удалить половой орган из-за опухоли. Это произошло потому, что пациент слишком поздно обратился за помощью к врачам. Ранее приморские медики назвали 5 факторов, влияющих на развитие онкологических болезней.

Отметим, что в Приморье закупают современное оборудование, позволяющее проводить операции в том числе и онкобольным. Такая работа ведётся в рамах реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Материалы по теме
Онкология наступает? Половина населения Приморья — в группе рискаМужчине удалили половой орган из-за опухоли в Приморье Приморские врачи вырезали двум женщинам злокачественные опухоли в почках
#Новости#Общество#Здравоохранение#Касается каждого
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика