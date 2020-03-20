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Posted 20 марта 2020, 07:49

Published 20 марта 2020, 07:49

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

эвакуатор

Эвакуатор, который смог. Во Владивостоке забрали автомобиль сотрудников полиции

20 марта 2020, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. эвакуатор
Сюжет
Полиция
Очевидцы в соцсетях в районе улицы Суханова во Владивостоке заметили автомобиль сотрудников полиции. Но стоял он там не просто так. Машина была погружена на платформу эвакуатора. Пользователи гадают, что могло произойти.

Кадры с места событий распространили очевидцы в социальной сети Instagram в паблике dps_vl125. Судя по фото, автомобиль сотрудников правоохранительных органов стоит на платформе эвакуатора. По каким именно причинам спецмашину решили «забрать», неизвестно. Однако у пользователей соцсетей не на шутку разыгралась фантазия.

«На карантин отправляют», «Вези меня, извозчик», «Был бы коронавирус, не взяли бы», «Это первый эвакуатор, который смог», «Что, правила парковки подвели», «Может, бензин закончился, — реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что был ещё один случай, когда жителей Владивостока порадовал эвакуатор. Он появился в районе улицы Гоголя. Подписчики отметили, что там якобы давно было пора отправить на штраф-стоянку транспортные средства. Некоторые водители, по их словам, затрудняют движение другим участникам движения.

Напомним, эвакуатор пытался забрать автомобиль одной из жительниц региона. Однако женщина прибежала и легла прямо под эвакуатор. Позже сотрудники полиции привлекли её к административной ответственности.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Эвакуатор
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