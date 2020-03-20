Эвакуатор, который смог. Во Владивостоке забрали автомобиль сотрудников полиции

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что был ещё один случай, когда жителей Владивостока порадовал эвакуатор. Он появился в районе улицы Гоголя. Подписчики отметили, что там якобы давно было пора отправить на штраф-стоянку транспортные средства. Некоторые водители, по их словам, затрудняют движение другим участникам движения.