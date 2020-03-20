Фонарный столб упал на пассажирский автобус во Владивостоке

По информации Instagram-паблика newsbox24.tv, столб освещения рухнул на транспортное средство в районе улицы Черёмуховая. Судя по кадрам, в дальнейшем очевидцы и водители других автомобилей попытались самостоятельно ликвидировать последствия аварии, а именно отогнать автобус. И сделать так, чтобы фонарный столб не задел другие транспортные средства. В момент аварии на дороге города образовалась пробка.