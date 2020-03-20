Фонарный столб упал на пассажирский автобус во Владивостоке

Posted 20 марта 2020, 01:32
Published 20 марта 2020, 01:32
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
По информации Instagram-паблика newsbox24.tv, столб освещения рухнул на транспортное средство в районе улицы Черёмуховая. Судя по кадрам, в дальнейшем очевидцы и водители других автомобилей попытались самостоятельно ликвидировать последствия аварии, а именно отогнать автобус. И сделать так, чтобы фонарный столб не задел другие транспортные средства. В момент аварии на дороге города образовалась пробка.
По версии очевидцев, в салоне автобуса находились пассажиры. К счастью, никто из находящихся в транспортном средстве не пострадал.
«Такой ветер был», «И столбы упали, и рекламные конструкции», «Не выдержал Владивосток», «Погода атаковала», «Все попадало», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ещё один фонарный столб упал в районе улицы Крыгина. Рабочие оперативно выехали на место происшествия. Из-за наледи на проводах почти 38 тысяч приморцев в различных районах края остались без света. На текущий момент электроснабжение восстановлено.