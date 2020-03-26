«Продукты гниют в вагонах»: жители Хабкрая жалуются на сбои в поставках продуктов

«Сергей Иванович, просим разобраться всем Верхнебуреинским районом с ситуацией, которая произошла на железной дороге, а именно целенаправленно начали задерживать почтово-багажные вагоны сообщения Хабаровск-Чегдомын. Гниют продукты в вагонах, в магазинах в Новом Ургале уже элементарно молока нет! Люди не могут привезти себе то, что купили из Хабаровска и даже Москвы в Ургал, Чегдомын и другие посёлки. 1 тупик в Хабаровске закрыт, другой переполнен, дорог в Ургал нет, как нам выживать? Вагоны добавлять не хотят, что за произвол там твориться?», — написали в своем обращении к губернатору местные жители.