«Продукты гниют в вагонах»: жители Хабкрая жалуются на сбои в поставках продуктов

Posted 26 марта 2020, 01:02
Published 26 марта 2020, 01:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В истории «верхнебуреинской блокады» разбирался корреспондент «Восток-Медиа». Первые жалобы на сбои в работе почтово-багажного состава поступили в Instagram губернатора в начале марта. Для жителей Верхнебуреинского района железная дорога сегодня остаётся единственной возможностью завезти продукты, медицинские препараты и другие необходимые товары и вещи. Альтернативных путей сообщения нет. Четырех вагонов, которые с перебоями курсируют между Хабаровском и районным центром катастрофически мало для создания оптимально комфортных условий жизни в населённых пунктах.
«Сергей Иванович, просим разобраться всем Верхнебуреинским районом с ситуацией, которая произошла на железной дороге, а именно целенаправленно начали задерживать почтово-багажные вагоны сообщения Хабаровск-Чегдомын. Гниют продукты в вагонах, в магазинах в Новом Ургале уже элементарно молока нет! Люди не могут привезти себе то, что купили из Хабаровска и даже Москвы в Ургал, Чегдомын и другие посёлки. 1 тупик в Хабаровске закрыт, другой переполнен, дорог в Ургал нет, как нам выживать? Вагоны добавлять не хотят, что за произвол там твориться?», — написали в своем обращении к губернатору местные жители.
По мнению жителей Нового Ургала вагоны задерживаются целенаправленно. При этом тариф перевозки растёт, стоимость 1 кг груза резко увеличилась с 7 до 10 рублей. Работа с РЖД, о которой рассказывает Сергей Фургал в ответах на обращения хабаровчан, ведётся плохо, либо не ведётся совсем. По крайней мере никаких официальных заявлений руководства края на этот счёт в СМИ нет.
«Когда решится вопрос с доставкой грузов в Верхнебуреинский район? На Батуевской ветке очередь из машин на 6 часов, в почтово-багажном склады переполнены. Почему никто не комментирует эту проблему? У нас дефицит молочных продуктов и овощей, не до масок уже», — отметили жители.
Архивы региональных новостей говорят о том, что проблема населения Верхнебуреинского района остаётся актуальной на протяжении нескольких лет. В 2013 году в «железнодорожном тупике» оказались жители нескольких населённых пунктов. Из-за нарушения движения почтово-багажных вагонов, доведенные до отчаяния, люди готовы были забаррикадировать железнодорожные пути.
«В магазинах нет практически ничего, остались только крупы, консервы и бытовая химия, а уж как выглядят фрукты и молоко с яйцами, скоро забудем. Нет самого элементарного — туалетной бумаги. В школе закрыта столовая: не из чего готовить детям обеды. Не знаю даже, как выкручивается садик. И это 21 век? Когда в космос запускают Олимпийский огонь?» — приводятся слова жительницы посёлка Этыркэн в статье «Молодого дальневосточника» за 25 ноября 2013 года.
Выходом из ситуации было бы обеспечить льготами предпринимателей, которые осуществляют доставку грузов в Верхнебуреинский район. Но последний раз вопрос о льготировании публично поднимался в 2017 году на Дальневосточном форуме предпринимателей. Тогда экс-губернатор Вячеслав Шпорт обнадежил местный бизнес возможностью получить субсидии на перевозку социально-значимых продуктов питания для населения до окончания строительства дороги Комсомольск-Чегдомын. Но после смены власти в регионе тема поутихла, дороги по-прежнему нет, а дефицит на прилавках всё ещё есть.
Сегодня о поддержке субъектов СМП тоже говорят, но всё больше для пиара. В ответ на заявление Фургала о том, что малый и средний бизнес может получить меры поддержки, такие как налоговые каникулы, отсрочка платежей, снижение или отмена арендной платы, люди вновь указывают на неспособность чиновников разобраться с ситуацией в Верхнебуреинском районе.
«Да вы с Чегдомыном проблему решить не можете! Поселок без еды практически сидит».
«Посмотрите цены в поселке! А цена складывается из доставки… Ходит три-пять вагонов, они между собой договорились о высокой цене, а предпринимателям некуда деваться, везут по высокой, а от этого люди в поселке страдают», — негодуют жители.
Сегодня если верить главе региона ситуация находится под контролем Министерства транспорта. Опять же «на словах» могут быть выделены дополнительные вагоны. Тем временем с аналогичными проблемами к губернатору обращаются и жители других населённых пунктов. Так, житель Ванинского района пожаловался Сергею Фургалу, на то, что там из-за нерентабельности направления РЖД отменили вагоны вовсе. Хотят ли «железнодорожники» своими действиями сказать что-то региональным властям, и каким образом руководство края отстаивает интересы жителей? Ответы на эти вопросы похоже так и останутся под завесой тайны.