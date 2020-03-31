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Posted 31 марта 2020, 04:36

Published 31 марта 2020, 04:36

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

вирус

Новый подозрительный. В Приморье возможен рост количества заболевших коронавирусом

31 марта 2020, 04:36
Фото: Медиахолдинг1Mi. вирус
Сюжет
COVID-19
В Приморье в краевой клинической больнице № 2 находится пациент с предварительно положительной пробой на новую коронавирусную инфекцию. Пока говорить о том, что теперь не четыре человека заражены, а пять, нельзя. Результаты были переданы в лабораторию в Новосибирск.

По информации пресс-службы правительства Приморского края, проба пациента, у которого подозревают коронавирусную инфекцию, отправлена в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, где будет установлен окончательный диагноз. Специалисты отмечают, что этот случай — завозной.

Хоть и пациент вошёл в список «подозрительных», говорить о том, что он заражён, нельзя.

«В случае, если у больного с подозрением на коронавирус лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края выявила положительную пробу на инфекцию, то ее отправляют для подтверждения диагноза в новосибирский „Вектор“. Статус „подозрительный“ человек носит до тех пор, пока не уточнен его диагноз. Говорить, что он зараженный, недопустимо», — рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Сейчас сотрудники управления пытаются найти лиц, которые тесно контактировали с пациентом. Для того, чтобы поместить их на домашний карантин.

Отметим, на текущий момент более четырёх тысяч человек в Приморье находятся на домашнем карантине, 39 человек — на карантине в краевой клинической больнице № 2.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во вторник, 31 марта, стало известно ещё о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией. В итоге, в Приморье пока четыре заражённых.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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