Новый подозрительный. В Приморье возможен рост количества заболевших коронавирусом

«В случае, если у больного с подозрением на коронавирус лаборатория Центра эпидемиологии и гигиены Приморского края выявила положительную пробу на инфекцию, то ее отправляют для подтверждения диагноза в новосибирский „Вектор“. Статус „подозрительный“ человек носит до тех пор, пока не уточнен его диагноз. Говорить, что он зараженный, недопустимо», — рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.