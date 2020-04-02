«Коммерсант»: неделю с 6 по 12 апреля объявят нерабочей

Более пустынные улицы, свободные офисы, удалёнка, запрет на прогулки, строгая дистанция, из дома — лишь по острой необходимости. Судя по всему, такая картина будет наблюдаться в России и на следующей неделе. По крайней мере, уже появилась неофициально подтверждённая информация о том, что с 6 по 12 апреля россиянам вновь объявят нерабочую семидневку.