«Коммерсант»: неделю с 6 по 12 апреля объявят нерабочей

Posted 2 апреля 2020, 07:26
Published 2 апреля 2020, 07:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Более пустынные улицы, свободные офисы, удалёнка, запрет на прогулки, строгая дистанция, из дома — лишь по острой необходимости. Судя по всему, такая картина будет наблюдаться в России и на следующей неделе. По крайней мере, уже появилась неофициально подтверждённая информация о том, что с 6 по 12 апреля россиянам вновь объявят нерабочую семидневку.
Своё «за» ранее высказали вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По всей видимости, сейчас этот вопрос всерьёз обсуждается. Как об этом сообщат гражданам — не уточняется. О текущей нерабочей семидневке (с 30 марта по 5 апреля) президент страны объявил во время телевизионного обращения к нации.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что о необходимости продлить нерабочую неделю высказались Попова и Голикова.