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Posted 4 апреля 2020, 04:27

Published 4 апреля 2020, 04:27

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

вирус

Российские врачи будут за полчаса выявлять коронавирус у пациента

4 апреля 2020, 04:27
Фото: Медиахолдинг1Mi. вирус
Сюжет
COVID-19
В России начнут за полчаса диагностировать коронавирусную инфекцию. Учёные страны совместно со специалистами из страны Восходящего солнца разработали специальную экспресс-систему диагностики. Тесты уже поступили в некоторые регионы России.

По информации URA.RU, новая экспресс-система SARS-CoV-2 позволит выявлять заболевание на ранних стадиях. Её точность равна 100%. И врачам на то, чтобы проверить «сомнительного» пациента, потребуется всего полчаса.

Учёные, которые работали над созданием новой системы, пояснили, что в её основе лежит метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции, — прим.редакции).

Кстати, почти две тысячи новых экспресс-тестов уже поступили в некоторые регионы России для того, чтобы на территориях смогли провести испытательный период. Не исключено, что в случае, если они будут эффективны, то их отправят и в другие субъектах РФ. Это позволит выявить у пациента коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. И не допустить её распространения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье семь человек заразились коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, один человек скончался. В крае введён режим полной изоляции.

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#Новости#Общество#Владивосток#Тест#COVID-19
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