Российские врачи будут за полчаса выявлять коронавирус у пациента

Кстати, почти две тысячи новых экспресс-тестов уже поступили в некоторые регионы России для того, чтобы на территориях смогли провести испытательный период. Не исключено, что в случае, если они будут эффективны, то их отправят и в другие субъектах РФ. Это позволит выявить у пациента коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. И не допустить её распространения.