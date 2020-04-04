Российские врачи будут за полчаса выявлять коронавирус у пациента

Posted 4 апреля 2020, 04:27
Published 4 апреля 2020, 04:27
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации URA.RU, новая экспресс-система SARS-CoV-2 позволит выявлять заболевание на ранних стадиях. Её точность равна 100%. И врачам на то, чтобы проверить «сомнительного» пациента, потребуется всего полчаса.
Учёные, которые работали над созданием новой системы, пояснили, что в её основе лежит метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции, — прим.редакции).
Кстати, почти две тысячи новых экспресс-тестов уже поступили в некоторые регионы России для того, чтобы на территориях смогли провести испытательный период. Не исключено, что в случае, если они будут эффективны, то их отправят и в другие субъектах РФ. Это позволит выявить у пациента коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. И не допустить её распространения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье семь человек заразились коронавирусной инфекцией. Два человека выздоровели, один человек скончался. В крае введён режим полной изоляции.