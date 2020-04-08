Составлен план вывоза приморцев из «неблагополучных» стран

По данным РИА Новости, в этот период россияне, которые сейчас находятся в Нью-Йорке, Токио и Гоа, вернутся на Родину. Так, в среду, 8 апреля, запланированы два рейса из Нью-Йорка и Мале. В четверг, 9 апреля, россиян доставят в Москву из Денпасара. А в пятницу, 10 апреля, будут организованы рейсы из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.