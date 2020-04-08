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Posted 8 апреля 2020, 04:30

Published 8 апреля 2020, 04:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

самолёт

Составлен план вывоза приморцев из «неблагополучных» стран

8 апреля 2020, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. самолёт
Сюжет
COVID-19
В Минтрансе озвучили намерения по вывозу россиян из стран, где возникла вспышка коронавирусной инфекции. Пока только подготовлен план мероприятий, которые специалисты хотят осуществить с 8 по 13 апреля.

По данным РИА Новости, в этот период россияне, которые сейчас находятся в Нью-Йорке, Токио и Гоа, вернутся на Родину. Так, в среду, 8 апреля, запланированы два рейса из Нью-Йорка и Мале. В четверг, 9 апреля, россиян доставят в Москву из Денпасара. А в пятницу, 10 апреля, будут организованы рейсы из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.

Кстати, в пятницу, 10 апреля, запланирован рейс из Токио в столицу Дальнего Востока.

В дальнейшем россиян будут вывозить из Бангкока, Анталии, Мадрида, Подгорицы и Гоа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые приморцы уже были возвращены на Родины из «неблагополучных» стран. Однако ситуация без скандала не обошлась. К примеру, те, кто вернулся из Бангкока, отказались проходить карантин. 12 человек самовольно покинули аэропорт. Однако их вернули сотрудники полиции. Не исключено, что граждан привлекут к ответственности.

Кроме того, отказался от карантина один из жителей региона, который вернулся из Токио. Однако у него была повышенная температура тела. Поэтому специалисты госпитализировали его. Сейчас он находится в инфекционном госпитале в краевой клинической больнице № 2. Мужчину привлекли к административной ответственности. За нарушение режима он заплатит 30 тысяч рублей.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#COVID-19
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