Составлен план вывоза приморцев из «неблагополучных» стран

Posted 8 апреля 2020, 04:30
Published 8 апреля 2020, 04:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным РИА Новости, в этот период россияне, которые сейчас находятся в Нью-Йорке, Токио и Гоа, вернутся на Родину. Так, в среду, 8 апреля, запланированы два рейса из Нью-Йорка и Мале. В четверг, 9 апреля, россиян доставят в Москву из Денпасара. А в пятницу, 10 апреля, будут организованы рейсы из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.
Кстати, в пятницу, 10 апреля, запланирован рейс из Токио в столицу Дальнего Востока.
В дальнейшем россиян будут вывозить из Бангкока, Анталии, Мадрида, Подгорицы и Гоа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что некоторые приморцы уже были возвращены на Родины из «неблагополучных» стран. Однако ситуация без скандала не обошлась. К примеру, те, кто вернулся из Бангкока, отказались проходить карантин. 12 человек самовольно покинули аэропорт. Однако их вернули сотрудники полиции. Не исключено, что граждан привлекут к ответственности.
Кроме того, отказался от карантина один из жителей региона, который вернулся из Токио. Однако у него была повышенная температура тела. Поэтому специалисты госпитализировали его. Сейчас он находится в инфекционном госпитале в краевой клинической больнице № 2. Мужчину привлекли к административной ответственности. За нарушение режима он заплатит 30 тысяч рублей.