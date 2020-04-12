На призыв о помощи к жительнице Артёма приехали офицеры в погонах

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в России развернулась кампания по борьбе с фейковыми сообщениями в СМИ и соцсетях. С учётом нынешней напряжённой эпидемиологической ситуации особенное внимание органы правопорядка уделяют сообщениям, связанным с коронавирусной инфекцией. Недавний пример того, что с этой темой не стоит шутить, подала жительница Приморья: она распространила в мессенджере ложные сведения о якобы заболевших в Хасанском районе. Женщину нашли, ей грозит солидный штраф.