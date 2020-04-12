На призыв о помощи к жительнице Артёма приехали офицеры в погонах

Posted 12 апреля 2020, 01:06
Published 12 апреля 2020, 01:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Горожанка написала, что она живёт с маленьким ребёнком и терпит нужду в период вынужденной самоизоляции. Сотрудники следственного отдела по городу Артёму СУ Следкома РФ по Приморскому краю по долгу службы мониторят социальные сети и, заметив призыв о помощи, отреагировали на него вполне по-человечески: нагрузили сумку продуктами и отправились к женщине домой, чтобы помочь ей пережить трудное время.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в России развернулась кампания по борьбе с фейковыми сообщениями в СМИ и соцсетях. С учётом нынешней напряжённой эпидемиологической ситуации особенное внимание органы правопорядка уделяют сообщениям, связанным с коронавирусной инфекцией. Недавний пример того, что с этой темой не стоит шутить, подала жительница Приморья: она распространила в мессенджере ложные сведения о якобы заболевших в Хасанском районе. Женщину нашли, ей грозит солидный штраф.
В январе 2020 года после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и последующей встречи президента России с уполномоченными по правам человека Владимир Путин дал поручение своей администрации разработать инициативу об ужесточении ответственности за оскорбления и «совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации». Сроком исполнения поручения обозначено 1 июля.