Губернатор Хабаровского края обзавелся очередным соратником с уголовным прошлым

«В частности, вместе с главой минсельхоза Купряковым они пытались реализовать идею строительства домов на селе за счет средств минсельхоза и минстроя Хабаровского края. Якобы за счет минсельхоза Сальников построил инфраструктуру к какой-то площадке на 40 миллионов. Из планировавшихся 45 домов построили 2 — дешевые щитовые, с коротким сроком службы. Министерству строительства предлагалось дать 200 миллионов по нашей линии на все это „хозяйство“, а потом Сальников должен был реализовать дома каким-то фермерам под ипотеку или в кредит на бесконечно долгий срок. Т. е. идея строительства жилья за бюджетные ресурсы с последующей продажей частным лицом не нова», — уточняет источник.