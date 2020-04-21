Губернатор Хабаровского края обзавелся очередным соратником с уголовным прошлым

Posted 21 апреля 2020, 03:56
Published 21 апреля 2020, 03:56
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Во-первых, сократив поначалу число зампредов и таким образом объявив курс на экономию, Сергей Фургал противоречит сам себе, вводя новые должности — в данном случаем, зампреда по строительству. А во-вторых, назначенный курировать строительную сферу Юрий Сальников оказался обладателем багажа в виде нескольких лет колонии.
В 2005 году, как утверждает ряд краевых СМИ, Сальников был осужден по статье 112 УК РФ («умышленное причинение вреда средней степени тяжести»). Инцидент произошел на автотрассе в Хабаровском крае — новоиспеченный исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства по вопросам строительства тогда устроил далеко выходящую за рамки закона взбучку сыну тогдашнего начальника УМВД Вячеслава Баранова. Очевидцы утверждали, что, не окажись рядом родственницы пострадавшего, Сальников сел бы не за причинение вреда, а за умышленное убийство.
Так или иначе, Юрий Сальников отбыл лишь часть назначенного срока, добившись условно-досрочного освобождения.
Некоторое время числился лишь советником губернатора, по факту руководя министерством строительства края. На пост министра, как утверждают источники в правительстве региона, его никак не согласовывали кураторы из профильного ведомства в Москве и более близкие в смысле географии кураторы в органах госбезопасности. Вероятно, по этой же причине повышение экс-руководителя ряда коммерческих компаний произошло с приставкой «и.о.».
Один из бывших сотрудников хабаровского минстроя на условиях анонимности рассказал, что на рубеже 2017–2018 годов Юрий Сальников, имел доступ к распоряжению значительным объемом бюджетных средств, на чём неплохо зарабатывал:
«В частности, вместе с главой минсельхоза Купряковым они пытались реализовать идею строительства домов на селе за счет средств минсельхоза и минстроя Хабаровского края. Якобы за счет минсельхоза Сальников построил инфраструктуру к какой-то площадке на 40 миллионов. Из планировавшихся 45 домов построили 2 — дешевые щитовые, с коротким сроком службы. Министерству строительства предлагалось дать 200 миллионов по нашей линии на все это „хозяйство“, а потом Сальников должен был реализовать дома каким-то фермерам под ипотеку или в кредит на бесконечно долгий срок. Т. е. идея строительства жилья за бюджетные ресурсы с последующей продажей частным лицом не нова», — уточняет источник.
Чиновники, уже успевшие поработать бок о бок с зампредом, имеющим неоднозначное прошлое, говорят, что он невероятный модник, любитель похвастаться обновками.
«Вечно все бирки вывернет, все покажет, благо, до трусов дело не доходило», — изумляются обитатели «белого дома» в Хабаровске.