Готовы ответить «да»: как самоизоляция отразится на голосовании за Конституцию

Posted 24 апреля 2020, 03:03
Published 24 апреля 2020, 03:03
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По мнению политолога Павла Наливайко, сильное влияние на настроения людей сказала и ситуация с коронавирусом.
По данным опроса ВЦИОМ, почти 66% жителей России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию и 68 из них намерены ответить «да» на предложение поддержать или отвергнуть изменения. Одна из причин такой поддержки — это то, что все корректировки направлены на повышение качества жизни каждого человека, уверен председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам к Конституции говорит об общественном запросе на то регулирование, которое предлагают поправки. Главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность, направленность на реализацию запроса людей в социальной политике государства», — говорит сенатор.
Мнение российского сенатора поддерживает и приморский политолог, директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко. С его точки зрения, на повышение уровня принятия предложенных поправок сильнее всего повлияло ситуация с коронавирусом, которая создала эффект сполчения общества.
«Ведь именно в этот период государство на своем примере как никогда лучше показалось способность преодолевать те вызовы, которые ставит современность перед нами и на деле продемонстрировало те самые гарантии по тем направлениям, которые планируется закрепить в конституции. И здесь, на мой взгляд, дальнейший процесс голосования будет скорее символическим и подтверждением доверия или недоверия к действующей власти», — говорит эксперт
Скорее всего, власти намерены использовать тот позитивный эффект, который сформирован в обществе и будут пытаться провести голосование в ближайшее время, отмечает Павел Наливайко. Конечно, с учетом эпидемиологической ситуации. Однако благодаря принятым мерам, ситуация по распространению вируса в России гораздо лучше, чем в других странах мира. Впрочем, отмечает политолог, ситуация консолидации на волне пандемии, характерна и для других стран мира.
«В Южной Корее в апреле прошли парламентские выборы, где была зафиксирована как рекордная явка, так и рекордные результаты за действующую партию власти. Эксперты связывают это с тем, что эффект консолидации общества он отмечается и в других государствах», — говорит Павел Наливайко.
Еще один важный, который сработал на принятие людьми предложенных поправок, это то, что все они вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ, отмечает сенатор Андрей Клишас.
«Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок людьми — почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок. Люди в полной мере осознают необходимость принятия конституционных положений, которые смогут выступить правовой основой для поступательного развития государства и общества», — отметил Андрей Клишас.