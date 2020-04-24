Готовы ответить «да»: как самоизоляция отразится на голосовании за Конституцию

«Ведь именно в этот период государство на своем примере как никогда лучше показалось способность преодолевать те вызовы, которые ставит современность перед нами и на деле продемонстрировало те самые гарантии по тем направлениям, которые планируется закрепить в конституции. И здесь, на мой взгляд, дальнейший процесс голосования будет скорее символическим и подтверждением доверия или недоверия к действующей власти», — говорит эксперт