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Posted 30 апреля 2020, 02:42

Published 30 апреля 2020, 02:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Жительница Приморья отказалась от таргетной терапии и победила коронавирус

Жительница Приморья отказалась от таргетной терапии и победила коронавирус

30 апреля 2020, 02:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Ещё 4 человека победили коронавирус в Приморье. С начала эпидемии в крае вылечили 40 пациентов с COVID-19.

Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошли выписки 3 мужчин и одной женщина. Последняя провела в госпитале больше месяца — 36 дней.

По словам главного инфекциониста Минздрава края Анны Симаковой, большая часть пациентов прошли путь к выздоровлению без осложнений для здоровья. Она объяснила, что пациентка, пролежавшая в госпитале больше месяца отказалась от таргетной терапии, поэтому лечение затянулось. Отрицательный тест был получен лишь спустя 36 дней.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что в крае диагноз был поставлен уже более 400 раз. В 40 случаях лечение прошло успешно. В регионе зарегистрировано три летальных случая из-за коронавируса.

Несколько человек в крае находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к ИВЛ. Врачи советуют беречь себя и не думать, что заболевание пройдёт бесследно.

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#Новости#Общество#COVID-19
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