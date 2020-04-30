Жительница Приморья отказалась от таргетной терапии и победила коронавирус

Posted 30 апреля 2020, 02:42
Published 30 апреля 2020, 02:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, прошли выписки 3 мужчин и одной женщина. Последняя провела в госпитале больше месяца — 36 дней.
По словам главного инфекциониста Минздрава края Анны Симаковой, большая часть пациентов прошли путь к выздоровлению без осложнений для здоровья. Она объяснила, что пациентка, пролежавшая в госпитале больше месяца отказалась от таргетной терапии, поэтому лечение затянулось. Отрицательный тест был получен лишь спустя 36 дней.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в крае диагноз был поставлен уже более 400 раз. В 40 случаях лечение прошло успешно. В регионе зарегистрировано три летальных случая из-за коронавируса.
Несколько человек в крае находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к ИВЛ. Врачи советуют беречь себя и не думать, что заболевание пройдёт бесследно.