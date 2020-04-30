Жительница Приморья отказалась от таргетной терапии и победила коронавирус

По словам главного инфекциониста Минздрава края Анны Симаковой, большая часть пациентов прошли путь к выздоровлению без осложнений для здоровья. Она объяснила, что пациентка, пролежавшая в госпитале больше месяца отказалась от таргетной терапии, поэтому лечение затянулось. Отрицательный тест был получен лишь спустя 36 дней.