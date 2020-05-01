Будет 350-450 тысяч: прогноз по пикам эпидемии COVID-19 по федеральным округам РФ

Posted 1 мая 2020, 14:53
Published 1 мая 2020, 14:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации РИА Новости, кандидат экономических наук, эксперт центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал предположительные пики эпидемии во всех федеральных округах страны.
«Общее число зараженных в России будет около 350-450 тысяч, если судить по модельным расчетам», считает Тавадян.
Пик на Дальнем Востоке, считает учёный, придётся на первые 10 дней мая. Пик пандемии в Москве будет в ближайшее время, конец эпидемии — в начале августа. Пик распространения вируса в Петербурге приходится на конец мая, а в ПФО наступит в начале мая. Сибирь и Урал — около середины мая, СКФО — на второй неделе неделя мая, в ЮФО — в конце мая.
Напомним, общее количество заражений в стране составляет уже 114 431 человек (по состоянию на 1 мая). В Приморском крае диагноз подтвердился 430 раз, 4 человека — скончались.