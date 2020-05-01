Будет 350-450 тысяч: прогноз по пикам эпидемии COVID-19 по федеральным округам РФ

Пик на Дальнем Востоке, считает учёный, придётся на первые 10 дней мая. Пик пандемии в Москве будет в ближайшее время, конец эпидемии — в начале августа. Пик распространения вируса в Петербурге приходится на конец мая, а в ПФО наступит в начале мая. Сибирь и Урал — около середины мая, СКФО — на второй неделе неделя мая, в ЮФО — в конце мая.