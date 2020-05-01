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Posted 1 мая 2020, 14:53

Published 1 мая 2020, 14:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Будет 350-450 тысяч: прогноз по пикам эпидемии COVID-19 по федеральным округам РФ

Будет 350-450 тысяч: прогноз по пикам эпидемии COVID-19 по федеральным округам РФ

1 мая 2020, 14:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Учёный спрогнозировал пики эпидемии коронавируса в федеральных округах РФ. В этом Агаси Тавадяну помогла математическая модель.

По информации РИА Новости, кандидат экономических наук, эксперт центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал предположительные пики эпидемии во всех федеральных округах страны.

«Общее число зараженных в России будет около 350-450 тысяч, если судить по модельным расчетам», считает Тавадян.

Пик на Дальнем Востоке, считает учёный, придётся на первые 10 дней мая. Пик пандемии в Москве будет в ближайшее время, конец эпидемии — в начале августа. Пик распространения вируса в Петербурге приходится на конец мая, а в ПФО наступит в начале мая. Сибирь и Урал — около середины мая, СКФО — на второй неделе неделя мая, в ЮФО — в конце мая.

Напомним, общее количество заражений в стране составляет уже 114 431 человек (по состоянию на 1 мая). В Приморском крае диагноз подтвердился 430 раз, 4 человека — скончались.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#COVID-19
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