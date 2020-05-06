Попова рассказала Путину об этапах снятия ограничительных мер в России

Posted 6 мая 2020, 13:49
Published 6 мая 2020, 13:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам главы Роспотребнадзора, ведомством был разработан проект методических рекомендаций по поэтапному снятию ограничительных мероприятий, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.
Так, на первом этапе жителям страны можно будет заниматься спортом на свежем воздухе и гулять с детьми. На втором предполагается разрешить прогулки на улице с членами семьи. Кроме того, Анна Попова не исключила, что на данном этапе могут начать работу образовательные учреждения. На третьем этапе россияне снова смогут гулять в парках и скверах, однако это возможно лишь при условии соблюдения так называемой социальной дистанции.
Вместе с тем, главный санитарный врач России подчеркнула, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, а решения о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава каждого субъекта Федерации.
Напомним, в среду, 6 мая, глава государства Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Кроме того, президент России обсудил с членами правительства и главами ведомств меры по выходу из введённых ранее ограничительных норм, связанных с распространением коронавируса.