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Posted 6 мая 2020, 13:49

Published 6 мая 2020, 13:49

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

люди в масках

Попова рассказала Путину об этапах снятия ограничительных мер в России

6 мая 2020, 13:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. люди в масках
Сюжет
COVID-19
Россиянам разрешат занятия физкультурой на открытом воздухе и прогулки с детьми. Об этом в среду, 6 мая, в ходе совещания при президенте России Владимире Путине заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, ведомством был разработан проект методических рекомендаций по поэтапному снятию ограничительных мероприятий, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.

Так, на первом этапе жителям страны можно будет заниматься спортом на свежем воздухе и гулять с детьми. На втором предполагается разрешить прогулки на улице с членами семьи. Кроме того, Анна Попова не исключила, что на данном этапе могут начать работу образовательные учреждения. На третьем этапе россияне снова смогут гулять в парках и скверах, однако это возможно лишь при условии соблюдения так называемой социальной дистанции.

Вместе с тем, главный санитарный врач России подчеркнула, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, а решения о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава каждого субъекта Федерации.

Напомним, в среду, 6 мая, глава государства Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Кроме того, президент России обсудил с членами правительства и главами ведомств меры по выходу из введённых ранее ограничительных норм, связанных с распространением коронавируса.

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#Новости#Общество#Россия#COVID-19
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