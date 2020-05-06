Попова рассказала Путину об этапах снятия ограничительных мер в России

Так, на первом этапе жителям страны можно будет заниматься спортом на свежем воздухе и гулять с детьми. На втором предполагается разрешить прогулки на улице с членами семьи. Кроме того, Анна Попова не исключила, что на данном этапе могут начать работу образовательные учреждения. На третьем этапе россияне снова смогут гулять в парках и скверах, однако это возможно лишь при условии соблюдения так называемой социальной дистанции.