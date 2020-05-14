Российский водитель с COVID-19 стал причиной сокращения грузопотока в Китай

По словам руководителя Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игоря Хрущева, во вторник, 12 мая, в китайском городе Суйфеньхэ проводилось тестирование водителей, которые прибыли из России. У одного из них был положительный результат на COVID-19. Гостиница, где жил водитель, сразу же была закрыта на карантин. Водитель с коронавирусом в этот же день был отправлен на лечение в Россию.