Российский водитель с COVID-19 стал причиной сокращения грузопотока в Китай

Posted 13 мая 2020, 23:51
Published 13 мая 2020, 23:51
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам руководителя Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игоря Хрущева, во вторник, 12 мая, в китайском городе Суйфеньхэ проводилось тестирование водителей, которые прибыли из России. У одного из них был положительный результат на COVID-19. Гостиница, где жил водитель, сразу же была закрыта на карантин. Водитель с коронавирусом в этот же день был отправлен на лечение в Россию.
Также власти Китая сообщили России, что в ближайшие несколько дней, возможно до конца текущей недели, КНР уменьшит количество въезжающего транспорта. До 15 мая для водителей из России будет найдена новая гостиница, которая не закрыта на карантин.
Как заявил Хрущев, пропускная способность будет сокращена в половину. В сутки через «Пограничный» будет проходить не более 15 машин в каждую сторону. Это произойдет из-за тщательной обработки газотранспортной системы проезжающих авто.
Чтобы ускорить процесс по возобновлению полномасштабного пропуска грузового транспорта через переход «Пограничный», власти Приморского края провели беседу с администрацией провинции Хэйлунцзян. Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков попросил ускорить поиск гостиницы для водителей в Суйфэньхэ.
«Правительство Приморья держит ситуацию на контроле, мы находимся в контакте с китайской стороной и прилагаем все усилия для того, чтобы в ближайшее время восстановить движение транспорта через пункт пропуска „Пограничный“ в полном объеме», — подчеркнул заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков.
Напомним, что всем, кто пересекает границу России и Китая по рабочим вопросам, необходимо соблюдать необходимые меры, которые могут предотвратить заражение коронавирусом и его распространению. От сознательности водителей зависит не только их здоровье, но и стабильная деятельность погранперехода.