Коронованный шашлык: приморские базы отдыха работают, невзирая на запреты

Posted 15 мая 2020, 08:32
Published 15 мая 2020, 08:32
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
До первого июня Приморский край продолжает находиться в самоизоляции. Режим подразумевает нахождение людей дома, а это значит, что базы отдыха на сегодняшний день не должны принимать постояльцев. Однако далеко не все места отдыха закрыты, некоторые ведут себя так, словно ограничения их не касаются.
В одном из телеграмм-каналов Приморья на этой неделе был опубликовано сообщение отдохнувшей на базе отдыха «Южанка» в Ливадии горожанки. Она написала, что место было полностью заполнено гостями из самых разных уголков страны. Администрация, в случае если кому-то необходимо было покинуть территорию, проводила инструктаж о мерах соблюдения конспирации.
Корреспондент «Восток-Медиа» дозвонился до администратора базы отдыха, чтобы уточнить эту информацию и, оказалось, что забронировать номер можно без лишних хлопот.
«Как база отдыха сейчас мы не работаем. Мы на карантине, но если вы сильно хотите, то можно (оформить пребывание — прим. ред.) как самоизоляцию в апартаменты. У нас не работает кафе, но можно сходить в баню и в бассейн», — сообщила администратор.
Девятиместный номер за 8 000 рублей на выходные с 22 по 24 мая оказался уже забронирован, но другие номера меньшего размера свободны. Большой компанией из 8-10 человек можно комфортно изолироваться на выходные с мангалом, бассейном и детской зоной всего за 24 000 рублей. Один небольшой номер на двоих стоит пять тысяч рублей.
Жителям Владивостока можно отдохнуть, не выезжая за пределы города — для них открыта база отдыха «Новик». На территории работает гостиница, можно арендовать беседки. Ресторан «Новик» на данный момент закрыт, но еду можно заказать на вынос. Корреспонденту агентства предложили арендовать большую беседку за десять тысяч рублей или маленькую за шесть. Администратор базы отдыха отметила, что заехать на территорию острова Русский сейчас можно без лишних хлопот, никого на въезде не останавливают.
Если отдыха в беседке недостаточно и душа требует полноценного «пира во время чумы», для заселения доступны номера «Звезды». База отдыха открыта, но только для «своих» — тех, кто уже отдыхал у них ранее. Администратор базы обмолвилась, что в начале мая у них в панорамном номере остановилась довольно большая компания. Данные для брони она попросила прислать сообщением в месседжер.
Ждут новых клиентов и на базе отдыха «Жемчужина». Отдельно стоящий дом с тремя трёхместными номерами свободен для бронирования на следующей неделе и стоит четырнадцать тысяч. Другие коттеджи — с банькой и с бассейном оказались уже забронированы гостями. База пользуется популярностью, по словам администратора, поток посетителей такой, что они «не жалуются».
Некоторое количество «фотофиксаций» в интернете с указанием места, времени и геопозицией удалось обнаружить у постояльцев базы отдыха «Тёплое море». Хотя вполне возможно, что пользователи выкладывают старые фотографии. Выяснить заселяет ли сейчас база отдыха новых гостей, не представляется возможным — практически все телефоны выключены, а на работающих номерах никто не поднимает трубку. Ранее у «Тёплого моря» были проблемы с правоохранительными органами Хасанского района. Сотрудники базы отдыха отказывались пускать на территорию полицейских. Известно, что база принадлежит Родиону и Николаю Робкановым. По всей видимости, они являются родственниками приморского олигарха, совладельца ПАО СКБ «Примсоцбанк» и ещё четырнадцати крупных приморских компаний Михаила Робканова.
Некоторые базы отдыха впрочем, исправно исполняют указания регионального правительства — забронировать номер в «Сидими», «Рублино» и «Маяк» корреспонденту агентства не удалось. Администраторы сообщили, что территория закрыта и никаких постояльцев сейчас они не принимают. «Маяк» вообще регистрирует заявки на бронирование с 15 июня, чтобы иметь запас дней на случай продления режима самоизоляции.
Получается, что режим самоизоляции в Приморье работает, но если слишком надоедает — можно самоизолироваться крупной компанией в коттедж с бассейном, банькой и шашлыками на берегу моря. Забронировать номер просто и свободных мест более чем предостаточно. Кстати, за последние сутки в крае коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 53 приморцев. Общее число заболевших достигло 1110 человек.
Напомним, на этой неделе специальная инспекция проверила более 30 баз отдыха в Андреевке чтобы не допустить нахождение отдыхающих на территории. Итогом проверки стали три протокола в отношении руководства трёх баз отдыха, где проживали туристы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом нарушителе — во время самоизоляции приморец организовал морские прогулки.