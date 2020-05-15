Коронованный шашлык: приморские базы отдыха работают, невзирая на запреты

Жителям Владивостока можно отдохнуть, не выезжая за пределы города — для них открыта база отдыха «Новик». На территории работает гостиница, можно арендовать беседки. Ресторан «Новик» на данный момент закрыт, но еду можно заказать на вынос. Корреспонденту агентства предложили арендовать большую беседку за десять тысяч рублей или маленькую за шесть. Администратор базы отдыха отметила, что заехать на территорию острова Русский сейчас можно без лишних хлопот, никого на въезде не останавливают.