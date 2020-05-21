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Posted 20 мая 2020, 23:49

Published 20 мая 2020, 23:49

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Тематическое фото

Онлайн Конкурс «Заря Приморья» открывает новые таланты

20 мая 2020, 23:49
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Конкурс
Творчески одарённые дети и молодёжь Приморья встретятся на одной онлайн-площадке приморского краевого открытого конкурса «Заря Приморья». Показать всему миру свое искусство можно прямо из дома.

И профессиональные творческие коллективы, и абсолютно каждый желающий могут проявить себя, поделиться своим талантом со всеми и стать победителями.

Участие в конкурсе «Заря Приморья» – совершенно бесплатное. Его организаторы - депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор федерального проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис и правительство Приморского края.

«Заря Приморья» – это первый действительно народный творческий конкурс – он проходит полностью в формате онлайн. Конкурс, который люди создают сами: придумывая яркие оригинальные номера, записывая видео, оценивая работы конкурсантов в группе конкурса «Заря Приморье» ВКонтакте. Люди могут делиться понравившимися роликами.

Приём заявок и народное голосование ВКонтакте продлится с мая по октябрь 2020 года. Гала-концерт планируется провести в ноябре. Участвовать могут приморцы в возрасте от 4 до 25 лет, также есть и специальная номинация для конкурсантов старше 25 лет.

В конкурсе «Заря Приморья» 12 номинаций:

- детский вокал;

- эстрадный вокал;

- джазовый вокал;

- академический вокал;

- музыкальный театр;

- хореография;

- актерское и чтецкое мастерство;

- инструментальная музыка;

- цирковое искусство;

- современные исполнительские направления.

Также предусмотрены две специальные номинации:

- «Таланты без границ» – номинация для детей и молодёжи с особенностями здоровья;

- «Ты талантлив!» – номинация для подопечных детских домов.

Народное голосование в группе конкурса «Заря Приморья» ВКонтакте определит победителей каждой номинации.

«В ноябре победители народного голосования Конкурса «Заря Приморья» соберутся на грандиозном гала-концерте, чтобы выступить на профессиональной площадке с качественным светом и звуком, при полном зале зрителей, и смогут почувствовать себя настоящими артистами! На этом этапе оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри», - рассказал Игорь Чемерис.

Гран-при конкурса «Заря Приморья» – оплаченное обучение в Дальневосточном институте искусств. Кроме того, победителей ждут и другие призы, необходимые для дальнейшего творческого развития артистов.

Для участия в конкурсе «Заря Приморья» необходимо:

- ознакомиться с положением конкурса и выбрать номинацию;

- подготовить творческий номер, снять его на видео;

- скачать, заполнить заявку на участие и отправить ее на адрес zaryaprim@mail.ru;

- отправить файл или ссылку с видео выступлением на адрес zaryaprim@mail.ru.

Светлана Антонова – председатель правления регионального отделения Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в Приморском крае:

«Мы считаем, что проект «Заря Приморья» как никогда нужен всему Приморью, всем уголкам нашего края. Предлагаю творческим и спортивным коллективам принять участие в этом великолепном проекте».

Сергей Стрельников – заслуженный работник культуры России, руководитель заслуженного коллектива Приморского края «Метелица» и народного коллектива Приморского края, хора «Дети Войны»:

«Краевые власти пригласили поучаствовать в Конкурсе «Заря Приморья» в режиме онлайн. Я призываю все творческие коллективы принять участие. Удачи!»

Евгения Затолокина – заместитель директора МБУДО "Детская школа искусств № 3 г. Владивостока", преподаватель хореографического отделения, хореограф заслуженного коллектива Приморского края образцового ансамбля народной песни «Звонница»:

«Большое спасибо, что такой конкурс существует. Дорогие друзья, обязательно принимайте участие, обязательно высылайте свои работы и пусть вам сопутствует удача. И пусть «Заря Приморья» взойдёт и всегда будет над нами!»

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