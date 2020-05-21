Онлайн Конкурс «Заря Приморья» открывает новые таланты

Posted 20 мая 2020, 23:49
Published 20 мая 2020, 23:49
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
И профессиональные творческие коллективы, и абсолютно каждый желающий могут проявить себя, поделиться своим талантом со всеми и стать победителями.
Участие в конкурсе «Заря Приморья» – совершенно бесплатное. Его организаторы - депутат Законодательного Собрания Приморского края, координатор федерального проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия» в Приморском крае Игорь Чемерис и правительство Приморского края.
«Заря Приморья» – это первый действительно народный творческий конкурс – он проходит полностью в формате онлайн. Конкурс, который люди создают сами: придумывая яркие оригинальные номера, записывая видео, оценивая работы конкурсантов в группе конкурса «Заря Приморье» ВКонтакте. Люди могут делиться понравившимися роликами.
Приём заявок и народное голосование ВКонтакте продлится с мая по октябрь 2020 года. Гала-концерт планируется провести в ноябре. Участвовать могут приморцы в возрасте от 4 до 25 лет, также есть и специальная номинация для конкурсантов старше 25 лет.
В конкурсе «Заря Приморья» 12 номинаций:
- детский вокал;
- эстрадный вокал;
- джазовый вокал;
- академический вокал;
- музыкальный театр;
- хореография;
- актерское и чтецкое мастерство;
- инструментальная музыка;
- цирковое искусство;
- современные исполнительские направления.
Также предусмотрены две специальные номинации:
- «Таланты без границ» – номинация для детей и молодёжи с особенностями здоровья;
- «Ты талантлив!» – номинация для подопечных детских домов.
Народное голосование в группе конкурса «Заря Приморья» ВКонтакте определит победителей каждой номинации.
«В ноябре победители народного голосования Конкурса «Заря Приморья» соберутся на грандиозном гала-концерте, чтобы выступить на профессиональной площадке с качественным светом и звуком, при полном зале зрителей, и смогут почувствовать себя настоящими артистами! На этом этапе оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри», - рассказал Игорь Чемерис.
Гран-при конкурса «Заря Приморья» – оплаченное обучение в Дальневосточном институте искусств. Кроме того, победителей ждут и другие призы, необходимые для дальнейшего творческого развития артистов.
Для участия в конкурсе «Заря Приморья» необходимо:
- ознакомиться с положением конкурса и выбрать номинацию;
- подготовить творческий номер, снять его на видео;
Светлана Антонова – председатель правления регионального отделения Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в Приморском крае:
«Мы считаем, что проект «Заря Приморья» как никогда нужен всему Приморью, всем уголкам нашего края. Предлагаю творческим и спортивным коллективам принять участие в этом великолепном проекте».
Сергей Стрельников – заслуженный работник культуры России, руководитель заслуженного коллектива Приморского края «Метелица» и народного коллектива Приморского края, хора «Дети Войны»:
«Краевые власти пригласили поучаствовать в Конкурсе «Заря Приморья» в режиме онлайн. Я призываю все творческие коллективы принять участие. Удачи!»
Евгения Затолокина – заместитель директора МБУДО "Детская школа искусств № 3 г. Владивостока", преподаватель хореографического отделения, хореограф заслуженного коллектива Приморского края образцового ансамбля народной песни «Звонница»:
«Большое спасибо, что такой конкурс существует. Дорогие друзья, обязательно принимайте участие, обязательно высылайте свои работы и пусть вам сопутствует удача. И пусть «Заря Приморья» взойдёт и всегда будет над нами!»