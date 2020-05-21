Онлайн Конкурс «Заря Приморья» открывает новые таланты

Приём заявок и народное голосование ВКонтакте продлится с мая по октябрь 2020 года. Гала-концерт планируется провести в ноябре. Участвовать могут приморцы в возрасте от 4 до 25 лет, также есть и специальная номинация для конкурсантов старше 25 лет.