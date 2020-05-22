Плюс 47: где приморцы чаще всего заражаются коронавирусом

Posted 22 мая 2020, 01:46
Published 22 мая 2020, 01:46
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, темпы роста заболеваемости остаются высокими — 3,1%.
Руководитель ведомства Татьяна Детковская пояснила, что уже более 79 тысяч жителей края прошли обследование на новую инфекцию. Наибольший прирост традиционно наблюдается в крупных городах — в лидерах заболеваемости по региону остаются Владивосток, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Артём и Партизанск.
Стоит отметить, что 551 заболевший уже вылечен и выписан — это примерно треть от всех пациентов.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в правительстве Приморья назвали главное условие, при котором начнут снимать ограничительные меры. Количество тех, кто победил коронавирус, должно превышать количество заболевших.