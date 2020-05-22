Плюс 47: где приморцы чаще всего заражаются коронавирусом

Руководитель ведомства Татьяна Детковская пояснила, что уже более 79 тысяч жителей края прошли обследование на новую инфекцию. Наибольший прирост традиционно наблюдается в крупных городах — в лидерах заболеваемости по региону остаются Владивосток, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Артём и Партизанск.