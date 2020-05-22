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Posted 22 мая 2020, 01:46

Published 22 мая 2020, 01:46

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Плюс 47: где приморцы чаще всего заражаются коронавирусом

Плюс 47: где приморцы чаще всего заражаются коронавирусом

22 мая 2020, 01:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Общее число заболевших COVID-19 в Приморье превысило отметку в 1,5 тысячи — за минувшие сутки стало известно о 47 новых случаях болезни. Таким образом, на сегодняшний день известно о 1542 заболевших коронавирусом в регионе.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, темпы роста заболеваемости остаются высокими — 3,1%.

Руководитель ведомства Татьяна Детковская пояснила, что уже более 79 тысяч жителей края прошли обследование на новую инфекцию. Наибольший прирост традиционно наблюдается в крупных городах — в лидерах заболеваемости по региону остаются Владивосток, Находка, Арсеньев, Уссурийск, Артём и Партизанск.

Стоит отметить, что 551 заболевший уже вылечен и выписан — это примерно треть от всех пациентов.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в правительстве Приморья назвали главное условие, при котором начнут снимать ограничительные меры. Количество тех, кто победил коронавирус, должно превышать количество заболевших.

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#Новости#Общество#COVID-19
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