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Posted 23 мая 2020, 02:52

Published 23 мая 2020, 02:52

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Ещё полсотни: в Приморье выявлены новые случаи COVID-19

Ещё полсотни: в Приморье выявлены новые случаи COVID-19

23 мая 2020, 02:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в Приморском крае было выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе заразилось 1595 человек.

Всероссийский оперативный штаб в свою очередь сообщил, что за 22 мая в России было выявлено 8 894 новых случаев заболевания. По данным RNS, общее количество заболевших 326 448 человек.

Новые случаи заражения были зафиксированы в 84 регионах. Чуть более чем в 42 процентах случаев заболевание протекало бессимптомно. Всего вылечились 99 825 пациентов.

Напомним, ранее в правительстве Приморья назвали главное условие, при котором начнут снимать ограничительные меры. Количество тех, кто победил коронавирус, должно превышать количество заболевших.

«Восток-Медиа» сообщало, что на фоне пандемии приморцы начали скупать всевозможные биологически активные добавки. Специалисты предостерегают граждан от бесконтрольного потребления трав и БАДов.

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