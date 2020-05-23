Ещё полсотни: в Приморье выявлены новые случаи COVID-19

Posted 23 мая 2020, 02:52
Published 23 мая 2020, 02:52
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Всероссийский оперативный штаб в свою очередь сообщил, что за 22 мая в России было выявлено 8 894 новых случаев заболевания. По данным RNS, общее количество заболевших 326 448 человек.
Новые случаи заражения были зафиксированы в 84 регионах. Чуть более чем в 42 процентах случаев заболевание протекало бессимптомно. Всего вылечились 99 825 пациентов.
Напомним, ранее в правительстве Приморья назвали главное условие, при котором начнут снимать ограничительные меры. Количество тех, кто победил коронавирус, должно превышать количество заболевших.
«Восток-Медиа» сообщало, что на фоне пандемии приморцы начали скупать всевозможные биологически активные добавки. Специалисты предостерегают граждан от бесконтрольного потребления трав и БАДов.