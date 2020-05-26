Роспотребнадзор скажет: конкретной даты для снятия ограничений в Приморье пока нет

Posted 26 мая 2020, 02:33
Published 26 мая 2020, 02:33
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Решение о начале снятия ограничений принял губернатор края Олег Кожемяко 26 мая на совещании. Однако важно понимать, что одномоментно работать никто не начнет, все будет проходить плавно и постепенно. Запланировано несколько этапов снятия ограничений.
Сначала предприятия должны подготовиться к соблюдению требований санитарных норм. Далее — административные комиссии проверят соблюдение всех положений. И только потом будет опубликован список предприятий, которым можно начать работать.
Как уже сообщал Роспотребнадзор, в итоге первый этап снятия ограничений будет включать в себя следующее.
«В первую очередь рекомендуется открыть малые непродовольственные магазины и организации сферы услуг. Магазины смогут вернуться к работе, если площадь торгового зала меньше или равна 400 квадратным метрам и имеется отдельный вход. При этом количество посетителей будет ограничено — не более одного покупателя на четыре квадратных метра. На этом этапе ведомство советует разрешить прогулки, но не более, чем по два человека, и вдали от мест большого скопления людей (например, детских площадок). Также разрешат заниматься спортом на улице, однако тоже максимум по двое и с дистанцией не менее пяти метров», — говорится в постановлении.
Напомним, что президент России анонсировал окончание общего режима нерабочих дней с 12 мая. Однако окончательное решение по срокам должен принимать главы субъектов федерации на основании ситуации внутри региона.
В Приморье необходимость снятия ограничений предприниматели края обсуждают уже не первую неделю. Последствия режима самоизоляции и закрытия компаний очевидны и они — негативны. По итогам полутора месяцев действовавшего режима бюджет края не досчитается 21 миллиарда рублей. А это зарплаты людей и доходы их семей. В конечном счете, в крае пострадали порядка 20 тысяч предпринимателей.
Однако очевидно, что снимать ограничения до тех пор, пока ситуация с количеством заболевших коронавирусной инфекцией нового типа не стабилизируется, нельзя. Во всех муниципалитетах работают административные комиссии, которые строго фиксируют нарушения.
Сейчас можно говорить о первых успехах в борьбе с вирусом — впервые количество выздоровевших (89 человек) превысило число заболевших (40 человек).
Однако даже такое изменение не означает того, что можно пренебречь всеми требованиями собственной безопасности — соблюдение масочного режима и социальной дистанции обязательно.