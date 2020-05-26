Роспотребнадзор скажет: конкретной даты для снятия ограничений в Приморье пока нет

«В первую очередь рекомендуется открыть малые непродовольственные магазины и организации сферы услуг. Магазины смогут вернуться к работе, если площадь торгового зала меньше или равна 400 квадратным метрам и имеется отдельный вход. При этом количество посетителей будет ограничено — не более одного покупателя на четыре квадратных метра. На этом этапе ведомство советует разрешить прогулки, но не более, чем по два человека, и вдали от мест большого скопления людей (например, детских площадок). Также разрешат заниматься спортом на улице, однако тоже максимум по двое и с дистанцией не менее пяти метров», — говорится в постановлении.