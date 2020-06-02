«Президентская выплата стала подарком ко Дню защиты детей» — приморцы получают 10 000

Posted 2 июня 2020, 06:15
Published 2 июня 2020, 06:15
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
«Я оформила выплату на портале Госуслуг. Всё очень просто, нужно только заполнить форму. Заявление рассматривали некоторое время, уведомления приходили в личный кабинет на портале. В субботу сообщили, что вынесено положительное решение, а в понедельник выплата уже на моей банковской карте была. Подарок ко Дню защиты детей. В этом году дочь идёт в школу. Вот, купим портфель, пенал, тетрадки… Хотя, если первый класс будет онлайн, лучше всего сейчас накупить настольных игр и других детских изоляционных развлекалок», — поделилась с редакцией планами Екатерина Пану, мама шестилетней Ульяны.
«В первые дни после того, как президент объявил о выплатах, у нас не получалось отправить заявление на Госуслуги — видимо, слишком много было желающих, и система зависала. Но потом все наладилось, мы легко оформили заявление и дальше просто ждали. Поскольку это деньги дочери, которой уже 13 лет, то путь она сама решает, на что их потратить. Мы даже готовы прибавить, если они с подружкой из Тюмени всё-таки решат осуществить давнюю мечту о встрече у моря», — рассказал ещё один получатель Александр Киктенко.
«Сын давно хотел хороший смартфон, а из моей зарплаты выделить 10 тысяч было проблематично. Теперь наконец сможем купить эту модную штуку, без которой сейчас жизнь немыслима», — говорит мать 12-летнего Максима Анна Куликова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что 10 тысяч «президентских» выплат получили приморцы, подавшие заявления на единовременные социальные пособия до 22 мая. Право на эту социальную помощь от государства имеет каждая семья, в которой растут дети в возрасте от 3 до 16 лет. Пособие носит заявительный характер, обратиться за ним можно дистанционно, подав до 1 октября заявление в Пенсионный фонд или через портал «Госуслуги». Всего такие выплаты смогут получить родители или опекуны 27 миллионов российских детей.
Для подачи заявления онлайн понадобится учётная запись на портале Госуслуг. После регистрации нужно воспользоваться поиском по порталу и найти вкладку по услуге оформления единоразового пособия. Далее следует оформить заявление, указав ФИО и возраст ребёнка, внести данные СНИЛС ребёнка, контактную информацию родителя-заявителя, указать реквизиты банковского счёта - на него и придут деньги.
Предусмотрены и другие меры государственной поддержки населения России в период пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений. Правительство готово выплачивать по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет в течение трёх месяцев, если его родители потеряли работу и встали на учёт в службе занятости. Такие пособия приморцы тоже уже получают.