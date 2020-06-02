«Президентская выплата стала подарком ко Дню защиты детей» — приморцы получают 10 000

«В первые дни после того, как президент объявил о выплатах, у нас не получалось отправить заявление на Госуслуги — видимо, слишком много было желающих, и система зависала. Но потом все наладилось, мы легко оформили заявление и дальше просто ждали. Поскольку это деньги дочери, которой уже 13 лет, то путь она сама решает, на что их потратить. Мы даже готовы прибавить, если они с подружкой из Тюмени всё-таки решат осуществить давнюю мечту о встрече у моря», — рассказал ещё один получатель Александр Киктенко.