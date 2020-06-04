vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2020, 11:42

Published 4 июня 2020, 11:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Там где-то чья-то мать: власти Приморья рассказали, как наказывали компанию Николаева

Там где-то чья-то мать: власти Приморья рассказали, как наказывали компанию Николаева

4 июня 2020, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
СПАРК
Власти Приморского края рассказали, под какие санкции попала компания, ранее принадлежавшая матери экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, и доставившая Владивостоку большое количество дурно пахнущих проблем.

Директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков отметил, что из-за этого происшествия компания «Даль-Эко» попала под санкции оператора и отдала часть территорий района с которым зимой она, мягко говоря, не справилась.

«Мы применили к «Даль-Эко» санкции, а также достигли компромисса в вопросе деления Первомайского района. Определенную его часть мы отдали другим мусоровывозящим компаниям. Это позволило «Даль-Эко» усилить оставшиеся объемы. Уже как две недели новые компании осуществляют вывоз и мы отлаживаем с ними рабочие графики», — сообщил директор экологического оператора.

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко подчеркнула, что Приморье в январе, перейдя к реформе, не было готово ко всем сложностям. Некоторые риски не были учтены. Перевозчики не были готовы к такому объёму накоплений и в добавок недостаточно изучили свои маршруты, не рассчитали свои мощности. Она также отметила, что компания, принадлежавшая тогда матери Владимира Николаева, попала под санкции и заплатила несколько десятков миллионов рублей штрафов.

«Впоследствии штрафные санкции были предъявлены. Было принято решение по разукрупнению влияния компаний, которые вышли на крупнейшие районы города Владивостока. Мы оценили возможности их техники и в добровольном порядке пришли к уменьшению территорий, на которых они работали. Мы трижды переподписывали дополнительные соглашения тех объёмов, которые обслуживает контрагент. В результате этой работы нам удалось впустить на рынок много маленьких перевозчиков, которые сейчас успешно работают на этом рынке», — ответила Елена Пархоменко на вопрос о деятельности «Даль-Эко».

Как оказалось, официальные власти не видят в мусорной монополии Николаева ничего криминального. Первый вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко сказала, что оснований для рассмотрения связей между мусорными компаниями нет.

«Нет законных оснований копаться в каких-то связях друг друга, есть 44 ФЗ, есть площадка на которой производились все торги. У нас не было оснований удалять какую-то компанию из-за того, что там где-то чья-то мать. Это как минимум некорректно, а как максимум незаконно. Мы разукрупнили влияние этих компаний и сейчас все операторы которые занимаются перевозками мусора, понимают условия работы», — сообщила Елена Пархоменко.

Напомним, в январе Владивосток оказался на грани мусорного апокалипсиса в Первомайском и Ленинском районах. Учинила его компания ООО «Даль-ЭКО», единственным владельцем которой на тот момент являлась Раиса Николаева, мать бывшего мэра Владивостока.

В мае 2019 года, после того как «Восток-Медиа» опубликовало расследование о недвижимости, предположительно принадлежавшей бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, и вплотную начало исследовать мусорную проблему города, Раиса Николаева передала компанию «Даль-Эко» во владение Александру Чересу. Данный человек по всей видимости является тренером по боксу в «Арене спорта», построенной экс-мэром.

Как агентство писало ранее, за вывоз мусора в Советском и Первореченском районах города Владивостока отвечают компании ООО «Чистый город» и «Город Н», принадлежащие сыну Алана Будаева. Будаев старший занимал должность вице-мэра Владивостока при Владимире Николаеве. В общей сложности компании, связанные с Николаевым, по подсчётам «Восток-Медиа» заработают на мусоре 888 660 559 рублей за два года работы.

В начале 2020 года уборкой отходов некоторое время просто никто не занимался, что вызвало справедливое возмущение населения, прокуратуры, властей. Прокуратура организовала «горячую линию», вынесла представление экологическому оператору.

Материалы по теме
Владимир Николаев: 888 миллионов рублей за мусорный саботаж?Хитро: «Мусорный король» Владивостока Николаев сам себе выделил мусоровозы«Граф Фадеевский»: чем владеет семья Владимира Николаева
#Аналитика#СПАРК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика