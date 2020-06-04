Там где-то чья-то мать: власти Приморья рассказали, как наказывали компанию Николаева

«Впоследствии штрафные санкции были предъявлены. Было принято решение по разукрупнению влияния компаний, которые вышли на крупнейшие районы города Владивостока. Мы оценили возможности их техники и в добровольном порядке пришли к уменьшению территорий, на которых они работали. Мы трижды переподписывали дополнительные соглашения тех объёмов, которые обслуживает контрагент. В результате этой работы нам удалось впустить на рынок много маленьких перевозчиков, которые сейчас успешно работают на этом рынке», — ответила Елена Пархоменко на вопрос о деятельности «Даль-Эко».