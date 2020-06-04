Там где-то чья-то мать: власти Приморья рассказали, как наказывали компанию Николаева

Posted 4 июня 2020, 11:42
Published 4 июня 2020, 11:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Директор КГУП «Приморский экологический оператор» Антон Бибиков отметил, что из-за этого происшествия компания «Даль-Эко» попала под санкции оператора и отдала часть территорий района с которым зимой она, мягко говоря, не справилась.
«Мы применили к «Даль-Эко» санкции, а также достигли компромисса в вопросе деления Первомайского района. Определенную его часть мы отдали другим мусоровывозящим компаниям. Это позволило «Даль-Эко» усилить оставшиеся объемы. Уже как две недели новые компании осуществляют вывоз и мы отлаживаем с ними рабочие графики», — сообщил директор экологического оператора.
Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко подчеркнула, что Приморье в январе, перейдя к реформе, не было готово ко всем сложностям. Некоторые риски не были учтены. Перевозчики не были готовы к такому объёму накоплений и в добавок недостаточно изучили свои маршруты, не рассчитали свои мощности. Она также отметила, что компания, принадлежавшая тогда матери Владимира Николаева, попала под санкции и заплатила несколько десятков миллионов рублей штрафов.
«Впоследствии штрафные санкции были предъявлены. Было принято решение по разукрупнению влияния компаний, которые вышли на крупнейшие районы города Владивостока. Мы оценили возможности их техники и в добровольном порядке пришли к уменьшению территорий, на которых они работали. Мы трижды переподписывали дополнительные соглашения тех объёмов, которые обслуживает контрагент. В результате этой работы нам удалось впустить на рынок много маленьких перевозчиков, которые сейчас успешно работают на этом рынке», — ответила Елена Пархоменко на вопрос о деятельности «Даль-Эко».
Как оказалось, официальные власти не видят в мусорной монополии Николаева ничего криминального. Первый вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко сказала, что оснований для рассмотрения связей между мусорными компаниями нет.
«Нет законных оснований копаться в каких-то связях друг друга, есть 44 ФЗ, есть площадка на которой производились все торги. У нас не было оснований удалять какую-то компанию из-за того, что там где-то чья-то мать. Это как минимум некорректно, а как максимум незаконно. Мы разукрупнили влияние этих компаний и сейчас все операторы которые занимаются перевозками мусора, понимают условия работы», — сообщила Елена Пархоменко.
Напомним, в январе Владивосток оказался на грани мусорного апокалипсиса в Первомайском и Ленинском районах. Учинила его компания ООО «Даль-ЭКО», единственным владельцем которой на тот момент являлась Раиса Николаева, мать бывшего мэра Владивостока.
В мае 2019 года, после того как «Восток-Медиа» опубликовало расследование о недвижимости, предположительно принадлежавшей бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, и вплотную начало исследовать мусорную проблему города, Раиса Николаева передала компанию «Даль-Эко» во владение Александру Чересу. Данный человек по всей видимости является тренером по боксу в «Арене спорта», построенной экс-мэром.
Как агентство писало ранее, за вывоз мусора в Советском и Первореченском районах города Владивостока отвечают компании ООО «Чистый город» и «Город Н», принадлежащие сыну Алана Будаева. Будаев старший занимал должность вице-мэра Владивостока при Владимире Николаеве. В общей сложности компании, связанные с Николаевым, по подсчётам «Восток-Медиа» заработают на мусоре 888 660 559 рублей за два года работы.
В начале 2020 года уборкой отходов некоторое время просто никто не занимался, что вызвало справедливое возмущение населения, прокуратуры, властей. Прокуратура организовала «горячую линию», вынесла представление экологическому оператору.