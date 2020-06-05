Без группового доступа: зоопарки в Приморье откроют для ответственных посетителей

Ключевыми условиями для того, чтобы зоопарк мог работать являются следующие правила. Во-первых, сотрудники должны обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции в полтора метра, принять меры, чтобы при покупке билетов не возникло скопление людей. Кроме того каждые два часа должна проводиться влажная уборка контактных поверхностей в местах общего пользования, там же необходимо установить дозаторы с антисептиком. А при входе у всех посетителей необходимо проверять температуру тела. Причем, бесконтактным термометром.