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Posted 5 июня 2020, 08:06

Published 5 июня 2020, 08:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Без группового доступа: зоопарки в Приморье откроют для ответственных посетителей

Без группового доступа: зоопарки в Приморье откроют для ответственных посетителей

5 июня 2020, 08:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Животные
Приморцы получат возможность пообщаться с зверям в зоопарках на открытом воздухе. Решение ослабить ограничения вступит в силу уже завтра, 6 июня. Однако посмотреть на обитателей приморской тайги и гостей из дальних стран можно будет только при условии соблюдения ряда требований.

В частности, сохраняется запрет на групповые визиты, необходимость носить маски никто не отменяет, а больным посетителям откажут в прогулке.

Решение ослабить запреты 5 июня прозвучало на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Олега Кожемяко. Одна из основных мотиваций — поддержать зоопарки края, которые из-за введенных ограничений оказались в сложном положении. Так что уже с 6 июня можно смело отправляться на встречу с обитателями подобных организаций.

«Мы можем и поддержать эти организации, и расширить возможности жителей края для прогулок. Главное, чтобы все было организовано с соблюдением необходимых санитарных требований», — прокомментировал решение Олег Кожемяко.

Ключевыми условиями для того, чтобы зоопарк мог работать являются следующие правила. Во-первых, сотрудники должны обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции в полтора метра, принять меры, чтобы при покупке билетов не возникло скопление людей. Кроме того каждые два часа должна проводиться влажная уборка контактных поверхностей в местах общего пользования, там же необходимо установить дозаторы с антисептиком. А при входе у всех посетителей необходимо проверять температуру тела. Причем, бесконтактным термометром.

Гостям зоопарков стоит помнить, что у них должны быть с собой маски. Впрочем, при необходимости их можно будет приобрести на месте.

Под запретом по-прежнему остаются групповые визиты, посещение серпентария и иных закрытых помещений зоопарков, массовые мероприятия и присутствие на территории гостей с проявлениями респираторных заболеваний.

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#Новости#Животные#Власть#COVID-19#Самоизоляция
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