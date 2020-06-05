Без группового доступа: зоопарки в Приморье откроют для ответственных посетителей

Posted 5 июня 2020, 08:06
Published 5 июня 2020, 08:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В частности, сохраняется запрет на групповые визиты, необходимость носить маски никто не отменяет, а больным посетителям откажут в прогулке.
Решение ослабить запреты 5 июня прозвучало на заседании оперативного штаба под руководством главы региона Олега Кожемяко. Одна из основных мотиваций — поддержать зоопарки края, которые из-за введенных ограничений оказались в сложном положении. Так что уже с 6 июня можно смело отправляться на встречу с обитателями подобных организаций.
«Мы можем и поддержать эти организации, и расширить возможности жителей края для прогулок. Главное, чтобы все было организовано с соблюдением необходимых санитарных требований», — прокомментировал решение Олег Кожемяко.
Ключевыми условиями для того, чтобы зоопарк мог работать являются следующие правила. Во-первых, сотрудники должны обеспечить возможность соблюдения социальной дистанции в полтора метра, принять меры, чтобы при покупке билетов не возникло скопление людей. Кроме того каждые два часа должна проводиться влажная уборка контактных поверхностей в местах общего пользования, там же необходимо установить дозаторы с антисептиком. А при входе у всех посетителей необходимо проверять температуру тела. Причем, бесконтактным термометром.
Гостям зоопарков стоит помнить, что у них должны быть с собой маски. Впрочем, при необходимости их можно будет приобрести на месте.
Под запретом по-прежнему остаются групповые визиты, посещение серпентария и иных закрытых помещений зоопарков, массовые мероприятия и присутствие на территории гостей с проявлениями респираторных заболеваний.