Бывшего главу приморского поселения осудили за мошенничество

Posted 5 июня 2020, 07:15
Published 5 июня 2020, 07:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в краевой прокуратуре, оба фигуранта действовали по запланированной схеме. Так, они предложили руководителю одной из коммерческих компаний в поселении заключить договор по аренде земли в селе Абрамовка Михайловского района — и обещали помочь ему выиграть аукцион, организованной местной администрацией. За свои «услуги» глава района и его помощник запросили 600 тысяч рублей.
При этом, у злоумышленников не было никаких прав на осуществление такого рода победы — они заранее пообещали главе компании мало реализуемую схему.
Потерпевший сразу обратился в полицию, и, действуя согласно закону, передал указанную сумму обманщикам. Далее силовики задержали обоих фигурантов на месте преступления.
Суд признал их виновным, назначив главе Новошахтинского поселения 3,5 года лишения свободы. Его подельника приговорили к двум годам заключения. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.