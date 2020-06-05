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Posted 5 июня 2020, 07:15

Published 5 июня 2020, 07:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Бывшего главу приморского поселения осудили за мошенничество

Бывшего главу приморского поселения осудили за мошенничество

5 июня 2020, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Мошенники
Уссурийский суд вынес приговор бывшему главе Новошахтинского поселения в Михайловском муниципальном районе. Он вместе со своим подельником — сотрудником местного МКУ, приговорены к реальному сроку.

Как рассказали в краевой прокуратуре, оба фигуранта действовали по запланированной схеме. Так, они предложили руководителю одной из коммерческих компаний в поселении заключить договор по аренде земли в селе Абрамовка Михайловского района — и обещали помочь ему выиграть аукцион, организованной местной администрацией. За свои «услуги» глава района и его помощник запросили 600 тысяч рублей.

При этом, у злоумышленников не было никаких прав на осуществление такого рода победы — они заранее пообещали главе компании мало реализуемую схему.

Потерпевший сразу обратился в полицию, и, действуя согласно закону, передал указанную сумму обманщикам. Далее силовики задержали обоих фигурантов на месте преступления.

Суд признал их виновным, назначив главе Новошахтинского поселения 3,5 года лишения свободы. Его подельника приговорили к двум годам заключения. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Новости#Мошенники
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