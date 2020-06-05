Бывшего главу приморского поселения осудили за мошенничество

Как рассказали в краевой прокуратуре, оба фигуранта действовали по запланированной схеме. Так, они предложили руководителю одной из коммерческих компаний в поселении заключить договор по аренде земли в селе Абрамовка Михайловского района — и обещали помочь ему выиграть аукцион, организованной местной администрацией. За свои «услуги» глава района и его помощник запросили 600 тысяч рублей.