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Posted 8 июня 2020, 03:35

Published 8 июня 2020, 03:35

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Хорошие новости: какие ограничения сняла администрация Приморья на прошлой неделе

Хорошие новости: какие ограничения сняла администрация Приморья на прошлой неделе

8 июня 2020, 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Губернатор Приморского края в начале июня принял целый ряд решений о послаблении режима самоизоляции. Какие именно ограничения были сняты сообщает «Восток-Медиа».

Хорошие новости для путешественников:

Больше двух месяцев жители Приморья находились на самоизоляции. Нарушители режима штрафовались, а непродовольственные магазины были закрыты. Сейчас, когда вирус начинает понемногу отступать, правительство края идёт на уступки бизнесу и начинает снимать ограничения.

В воскресенье 7 июня начал действовать новый порядок въезда на территорию Приморского края. Согласно новым правилам теперь приезжающим не требуется находиться на 14-дневном карантине, если у них отсутствуют признаки респираторных заболеваний. Однако, некоторые ограничения по въезду до сих пор находятся в силе — все новоприбывшие должны заполнять анкету по установленному Роспотребнадзором образцу.

В анкете пассажирам необходимо указать контактные данные, цель прибытия и адрес проживания. Все анкеты передаются специалистам санитарно-карантинных пунктов.

Хорошие новости для спортсменов:

Для жителей Приморья, соскучившихся по занятиям спортом, тоже ввели послабления. С шестого июня приморцы могут заниматься физкультурой на свежем воздухе, бегать, гулять по улицам и ходить на пешие экскурсии.

Согласно опубликованным данным, губернатор Приморского края Олег Кожемяко озвучил соответствующее решение на заседании оперативного штаба. С 6 июля приморцы при условии соблюдения защитных норм (масочный режим и социальная дистанция) могут заниматься физкультурой на улице. Группа занимающихся спортом в одном месте не должна превышать десять человек.

Хорошие новости для туристов:

Любители активного отдыха тоже получили послабления — губернатор распорядился разрешить пешие прогулки по улицам. Кроме того, теперь жители и гости края могут ходить на экскурсии небольшими группами до пяти человек. Также, согласно указу губернатора, свои двери перед жителями и гостями края распахнут зоопарки. Их глава региона разрешил посещать группами до пяти человек. Посещение зоопарков разрешено с обязательным требованием соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Хорошие новости для жителей Находки:

С шестого июня в Находкинском городском округе, наиболее пострадавшем от коронавирусной пандемии, началось постепенное снятие ограничительных мер. Согласно постановлению губернатора Приморья, жители Находки могут заниматься спортом на свежем воздухе в малых группах до двух человек с соблюдением дистанции не менее пяти метров. При этом люди должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, то есть носить маски и соблюдать дистанцию.

Могут возобновить свою деятельность предприятия социально-бытового обслуживания, деятельность которых временно не ограничена постановлением Губернатора от 18 марта 2020. Так, к нормальному рабочему циклу вернутся магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом, парикмахерские, салоны красоты — после проверки их административными комиссиями на готовность соблюдения санитарных норм.

Однако, в Находке всё ещё действует пропускной режим. Просто так заехать в город нельзя из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Хорошие новости для иностранцев:

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что власти России распорядились об остановке всех регулярных рейсов и чартерного сообщения с 27 марта. Данные меры необходимы для противодействия распространения коронавируса в стране. Впрочем в скором времени международные авиаперелёты могут быть возобновлены. Росавиация уже вынесла предложения по частичному открытию авиаперелетов между Россией и другими странами. На первом этапе предлагается открыть рейсы в 15 государств — и сделать это примерно с 15 июля.

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