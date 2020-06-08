Хорошие новости: какие ограничения сняла администрация Приморья на прошлой неделе

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что власти России распорядились об остановке всех регулярных рейсов и чартерного сообщения с 27 марта. Данные меры необходимы для противодействия распространения коронавируса в стране. Впрочем в скором времени международные авиаперелёты могут быть возобновлены. Росавиация уже вынесла предложения по частичному открытию авиаперелетов между Россией и другими странами. На первом этапе предлагается открыть рейсы в 15 государств — и сделать это примерно с 15 июля.