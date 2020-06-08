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Posted 8 июня 2020, 10:34

Published 8 июня 2020, 10:34

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Море зовёт: Мишустин заявил о готовности России к открытию курортного сезона

8 июня 2020, 10:34
Россия готова к постепенному открытию курортного сезона. Об этом в понедельник, 8 июня, в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, несмотря на то, что туристическая отрасль остаётся одной из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса, её перспективы очевидны, а потенциал крайне высок и имеет стратегическое значение. В этой связи, подчеркнул Михаил Мишустин, важно заниматься системным развитием туристической отрасли.

«У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм – многие граждане хотят путешествовать по своей стране. Проблема – в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», - признал Михаил Мишустин.

Он отметил, что власти намерены преодолевать данный барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли.

Также Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к постепенному открытию курортного сезона. Более того, по словам присутствовавшего на совещании вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, планируется, что с 1 июля можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок. Вместе с тем, все туристические объекты должны работать только на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

«Очень важно обратить внимание на круизные компании, на инфраструктуру, пляжи, парки развлечений, объекты питания, предприятия экотуризма. Мы уже дали соответствующие указания главам субъектов, и до 15 июня они подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах», - подчеркнул заместитель председателя правительства.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что гостиницы и базы отдыха в Приморье пройдут жёсткий мониторинг, чтобы доказать свою готовность к работе в случае нормализации эпидемиологической обстановки на территории региона.

#Новости#Общество#Россия
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