Море зовёт: Мишустин заявил о готовности России к открытию курортного сезона

Также Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к постепенному открытию курортного сезона. Более того, по словам присутствовавшего на совещании вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, планируется, что с 1 июля можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок. Вместе с тем, все туристические объекты должны работать только на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.