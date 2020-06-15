«Не рубите, мужики!» - почему «черные лесорубы» против поправок в Конституцию

Posted 15 июня 2020, 07:36
Published 15 июня 2020, 07:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Это прежде всего защитные леса (водоохранные и орехово-промысловые зоны, природные заказники), которые в результате действия запрета на промышленные рубки все еще сохранили значительные запасы высококачественной древесины. Многие из этих массивов представляют собой последние в регионе малонарушенные леса.
Все это может грозить едва ли не полным истреблением ценной древесины и экологической катастрофой. К сожалению, десятилетиями в регионе власти очень мало внимания обращали на эту проблему, в том числе и в Приморском крае. На многих экологических сайтах приводятся данные, собранные WWF с 2001 по 2014 год, которые наглядно показывают, как шел под топор и бензопилу реликтовый лес.
Простой пример: к 2014 году в нашем крае было передано в аренду 58 процентов площади водоохранных лесов вдоль нерестовых рек. На таких «арендованных» участках хозяева тут же устраивают так называемые рубки ухода, в результате которых зеленые легкие Приморья – деревья ценных пород – превращались в «ненужные стволы» и вырубались. И шла за границу – в Китай, разумеется – по бросовым ценам древесина, которая уже из Поднебесной, причем совсем по другой стоимости, отправлялась в США, Японию… А приморцы в результате оставались с пыльными бурями, высыхающими реками и озерами, стремительно ухудшающейся экологией.
Только в последнее время на усилия многочисленных защитников экологии было обращено внимание. Краевые власти последние пару лет стали активно проводить целый ряд мер, направленных на предотвращение незаконных вырубок леса. Недавний пример: когда в феврале нынешнего года в Дальнегорском районе вскрылись факты незаконных рубок леса на месте природного памятника регионального значения «Пещера Чертовы ворота», лично губернатор Олег Кожемяко взял дело на контроль. Материалы были переданы в полицию, чиновникам Кавалеровского филиала Приморского лесничества внезапно стало некомфортно: в их отношении была проведена должностная проверка.
Но ситуация в целом куда сложнее, она не упирается в действия того или иного чиновника, вопрос должен решаться комплексно и на самом высоком уровне. На уровне Конституции, например. Ранее в основном законе нашей страны говорилось о том, что граждане России имеют права и обязанности поддерживать нормальную экологическую обстановку. При этом у государства были только права, а обязанностей не было. Теперь же, если поправки будут приняты, соответствующая статья Основного закона РФ будет выглядеть так:
«Ст. 114 Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области … охраны окружающей среды;
е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны;
е6) создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».
И это значит, что отныне государство будет обязано делать все, чтобы исправлять накопившиеся экологические проблемы. В том числе – в вопросах лесопользования. Как подчеркивают эксперты, важность поправок в первую очередь в том, что все субъекты РФ должны будут привести свое законодательство в соответствие с Конституцией. И всерьез озаботиться охраной окружающей среды, сохранением экологии, ответственным обращением с животными, экологическим воспитанием, формированием экологической культуры.
Неудивительно, что «черные лесорубы», и сегодня еще кое-где на Дальнем Востоке чувствующие себя вполне вольготно, не в восторге от таких поправок. Как говорится, чует кошка, чье сало съела, и не век коту масленица, будут и постные деньки.
И эти самые постные деньки могут настать для людей, которым важны только звонкие монеты в карманах и которым совершенно плевать на экологию, уже совсем скоро. Фактически – после 1 июля.