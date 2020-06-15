«Не рубите, мужики!» - почему «черные лесорубы» против поправок в Конституцию

Но ситуация в целом куда сложнее, она не упирается в действия того или иного чиновника, вопрос должен решаться комплексно и на самом высоком уровне. На уровне Конституции, например. Ранее в основном законе нашей страны говорилось о том, что граждане России имеют права и обязанности поддерживать нормальную экологическую обстановку. При этом у государства были только права, а обязанностей не было. Теперь же, если поправки будут приняты, соответствующая статья Основного закона РФ будет выглядеть так: