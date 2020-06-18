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Posted 18 июня 2020, 04:29

Published 18 июня 2020, 04:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморский перевозчик судится с полицией из-за старого автобуса

Приморский перевозчик судится с полицией из-за старого автобуса

18 июня 2020, 04:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Согласно судебным документам уссурийская компания «Исток-М» подала с суд на Управление МВД по Приморскому краю из аннулирования регистрации автобуса 1996 года выпуска.

Компания требует от ведомства 155 844 рублей за причинённые неудобства. Камнем преткновения стал автобус Hundai Aero 540, колесящий по дорогам Приморья уже 25 лет. Заседание по этому делу было отложено 16 июня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что администрация Владивостока опубликовала данные о старте открытого конкурса на выполнение работы автобусного перевозчика. Начальная цена муниципального контракта составляет 147 304 226,22 рублей.

В транспортном управлении города объяснили, что закупка проходит в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года. В техническом задании — 16 городских маршрутов: № 5, 15, 15к, 22, 29, 29к, 31, 42, 44д, 66, 77, 93, 94, 95, 98д и 98ц.

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