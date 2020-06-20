Итоги недели в Приморье: восемь заражённых в мэрии, тигры и арест Наливкина

Голодный тигр бродит по селу Олон Пожарского района Приморья. Он нападет на коров и пугает местных жителей. На место случившегося уже прибыли эксперты. Они расставят фотоловушки и исследуют обнаруженные следы животного, чтобы точно определить пол, возраст и физическое состояние зверя. Если специалисты придут к выводу, что на бурёнок охотится подросший тигрёнок, оставшийся без матери, может быть принято решение об его изъятии из дикой природы.