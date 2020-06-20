Итоги недели в Приморье: восемь заражённых в мэрии, тигры и арест Наливкина

Posted 20 июня 2020, 02:27
Published 20 июня 2020, 02:27
Modified 1 сентября 2022, 03:17
Updated 1 сентября 2022, 03:17
Восемь заражённых в мэрии
В Находке восемь сотрудников городской администрации заразились коронавирусом, ещё 28 работников мэрии были отправлены на самоизоляцию. Предварительные тесты на COVID-19 подтвердили инфицирование. Известно, что семь человек переносят болезнь в лёгкой форме, однако один сотрудник мэрии уже госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Крадущийся тигр
Голодный тигр бродит по селу Олон Пожарского района Приморья. Он нападет на коров и пугает местных жителей. На место случившегося уже прибыли эксперты. Они расставят фотоловушки и исследуют обнаруженные следы животного, чтобы точно определить пол, возраст и физическое состояние зверя. Если специалисты придут к выводу, что на бурёнок охотится подросший тигрёнок, оставшийся без матери, может быть принято решение об его изъятии из дикой природы.
«Разметка уровня 2020 года»
Густые «молочные реки» потекли во вторник, 16 июня, по федеральной трассе в пригороде Владивостоке. Из движущегося по дороге грузовика выпал паллет с белой краской, которая тут же растеклась по асфальту в районе Академгородка. Фото с места происшествия попали в социальные сети. «Разметка уровня 2020 года», - пошутили пользователи.
Вчера – краска, сегодня – гвозди
Дорога к аэропорту во Владивостоке оказалась усыпана гвоздями. Фото с места событий выложил местный житель в паблике «Экипажи ДПС». Очевидцы отметили, что рассыпавшиеся гвозди быстро убрали с проезжей части. Комментаторы вспомнили и вчерашний случай, когда на трассе в районе Академгородка разлилась белая краска.
Тигры на пляже
Летний отдых тигров у озера в Приморье попал на видео. Молодая мама-тигрица привела своих детёнышей к оленьему водопою, где «малыши», возраст которых специалисты оценили в 6-7 месяцев, искупались. В отделе науки национального парка «Земля леопарда» отметили, что появление тигров у озера вполне логично, так как на этом месте часто появляются олени.
Наливкин за решёткой
Актёра, игравшего депутата Виталия Наливкина, арестовали за мелкое хулиганство. Как рассказал «Восток-Медиа» режиссёр роликов про народного избранника Андрей Клочков, «Наливкину» приписали нецензурную брань, которую он якобы позволил себе на улице Вокзальная Дамба. Вместе с тем, сам актёр уверяет: в этот день он вообще не находился на данной улице. По мнению Андрея Клочкова, актёра, играющего Виталия Наливкина, задержали «под надуманным предлогом» с целью «отыграться на нём» за шуточный ролик про полицию.