Путин поручил выделить российским регионам ещё 100 млрд рублей

«В связи с этим поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», - заявил российский лидер.