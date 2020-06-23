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Posted 23 июня 2020, 17:28

Published 23 июня 2020, 17:28

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Путин поручил выделить российским регионам ещё 100 млрд рублей

23 июня 2020, 17:28
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить российским регионам ещё 100 млрд рублей.

Об этом глава государства заявил в ходе своего очередного обращения к жителям страны во вторник, 23 июня. Выступление было посвящено итогам борьбы с распространением коронавирусной инфекции и ситуации в российской экономике и транслировалось на канале «Россия-24».

В ходе обращения президент отметил, что из-за пандемии коронавируса регионы России оказались в сложной финансовой ситуации. Так, по словам Владимира Путина, в субъектах Федерации возросли расходы на систему здравоохранения, на прямую помощь людям и предприятиям.

«В связи с этим поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», - заявил российский лидер.

Президент добавил, что до конца этого года федеральный центр выделит регионам ещё 100 млрд рублей на обновление дорожной сети.

«Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика», - отметил президент России.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле 2020 года семьям с детьми до 16 лет повторно выплатят по 10 тысяч рублей.

Также Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.

#Новости#Экономика#Россия
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