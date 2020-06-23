Путин поручил выделить российским регионам ещё 100 млрд рублей

Posted 23 июня 2020, 17:28
Published 23 июня 2020, 17:28
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Об этом глава государства заявил в ходе своего очередного обращения к жителям страны во вторник, 23 июня. Выступление было посвящено итогам борьбы с распространением коронавирусной инфекции и ситуации в российской экономике и транслировалось на канале «Россия-24».
В ходе обращения президент отметил, что из-за пандемии коронавируса регионы России оказались в сложной финансовой ситуации. Так, по словам Владимира Путина, в субъектах Федерации возросли расходы на систему здравоохранения, на прямую помощь людям и предприятиям.
«В связи с этим поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», - заявил российский лидер.
Президент добавил, что до конца этого года федеральный центр выделит регионам ещё 100 млрд рублей на обновление дорожной сети.
«Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика», - отметил президент России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в июле 2020 года семьям с детьми до 16 лет повторно выплатят по 10 тысяч рублей.
Также Владимир Путин предложил изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.