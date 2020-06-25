Президент ТПП России: поправки в Конституцию касаются каждого предпринимателя

«Надо понимать, что предприниматели – кто такие? Это живые люди, наши граждане России, которые думают не только о себе, но думают о своих коллективах, о своих семьях, детях, внуках. Кто будет жить в этой стране, в каких условиях он будет жить. Поэтому, по большому счету, практически всё, что в этих 46 статьях есть – оно так или иначе касается не только каждого человека, но и каждого предпринимателя», - считает глава ТПП.