Президент ТПП России: поправки в Конституцию касаются каждого предпринимателя

Posted 25 июня 2020, 10:09
Published 25 июня 2020, 10:09
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По словам главы ТПП, члены организации принимали активное участие в разработке и обсуждении поправок в главный документ страны – как на федеральном уровне, так и на местах.
Как рассказал Сергей Катырин, пожелания, которые приходили в Торгово-промышленную палату из регионов от конкретных предпринимателей, исчислялись тысячами. При этом большая часть предложений так или иначе перекликалась с теми поправками, которые было в итоге предложено внести в 46 статей Конституции. Таким образом, значительная часть поступивших от российских предпринимателей пожеланий может найти отражение в основном законе нашей страны.
Кроме того, как отметил президент ТПП, практически все предложенные поправки актуальны для бизнеса.
«Для бизнеса важно, чтобы чиновник не был продажным и не был под давлением какого-то иностранного государства или какой-то структуры за рубежом, где у него хранятся деньги в каком-нибудь банке», – отметил Сергей Катырин.
По мнению президента ТПП, огромное значение для бизнеса имеют и другие аспекты, отражённые в поправках. Так, предпринимателю необходимо быть уверенным в том, что дело его жизни не «уйдёт за рубеж», а территория, где он ведёт свой бизнес, не будет передана другому лицу. Не меньшее значение имеет и социальный климат в коллективе, вне зависимости от того, сколько человек работают на том или ином предприятии. Ещё один значимый момент – Конституцией может быть закреплено обязательство развивать предпринимательство и поощрять частную инициативу.
В целом же, уверен Сергей Катырин, все предложенные поправки касаются не только предпринимателей, но и каждого жителя страны.
«Надо понимать, что предприниматели – кто такие? Это живые люди, наши граждане России, которые думают не только о себе, но думают о своих коллективах, о своих семьях, детях, внуках. Кто будет жить в этой стране, в каких условиях он будет жить. Поэтому, по большому счету, практически всё, что в этих 46 статьях есть – оно так или иначе касается не только каждого человека, но и каждого предпринимателя», - считает глава ТПП.
Напомним, на прошедшем 2 июня совещании с руководством ЦИК президент России Владимир Путин объявил о том, что общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля.
Изначально голосование было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса выборы пришлось перенести на более поздний срок. Голосование продлится семь дней. Первый день голосования состоялся в четверг, 25 июня.