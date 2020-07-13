Дети отправятся в летние лагеря Приморья лишь в случае снятия ограничений

Заместитель председателя административной комиссии города Алексей Дарявин рассказал собравшимся, что если оперативный штаб края разрешит работу детских лагерей с 15 июля, то комиссия сразу начнёт проверять соблюдение санитарных требований в них, и если будут выявлены нарушения, выдавать предписания о закрытии смены. Предположительно, в этом году удастся организовать всего одну смену в загородных лагерях продолжительностью 21 день.