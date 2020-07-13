Дети отправятся в летние лагеря Приморья лишь в случае снятия ограничений

Posted 13 июля 2020, 08:20
Published 13 июля 2020, 08:20
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Заместитель председателя административной комиссии города Алексей Дарявин рассказал собравшимся, что если оперативный штаб края разрешит работу детских лагерей с 15 июля, то комиссия сразу начнёт проверять соблюдение санитарных требований в них, и если будут выявлены нарушения, выдавать предписания о закрытии смены. Предположительно, в этом году удастся организовать всего одну смену в загородных лагерях продолжительностью 21 день.
Алексей Дарявин сообщил также, что два предприятия в городском округе прекратили свою деятельность по решению суда из-за систематических нарушений санитарных требований. Эти требования едины для всех: наличие верно оформленной документации, соблюдение масочного режима, дезинфекция и наличие дезсредств, регулярное измерение температуры всем сотрудникам и детям.
Представитель Роспотребнадзора добавил, что обязательное требование к организации питания в детских лагерях — наличие одноразовой посуды и строгое соблюдение питьевого режима. Также дети как можно больше времени должны проводить на улице.