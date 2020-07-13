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Posted 13 июля 2020, 08:20

Published 13 июля 2020, 08:20

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Дети отправятся в летние лагеря Приморья лишь в случае снятия ограничений

13 июля 2020, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Дети
В администрации Артёмовского городского округа прошло расширенное заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей. Есть вероятность, что в этом году будет организована всего одна летняя смена, и то лишь в случае снятия ограничений правительством региона.

Заместитель председателя административной комиссии города Алексей Дарявин рассказал собравшимся, что если оперативный штаб края разрешит работу детских лагерей с 15 июля, то комиссия сразу начнёт проверять соблюдение санитарных требований в них, и если будут выявлены нарушения, выдавать предписания о закрытии смены. Предположительно, в этом году удастся организовать всего одну смену в загородных лагерях продолжительностью 21 день.

Алексей Дарявин сообщил также, что два предприятия в городском округе прекратили свою деятельность по решению суда из-за систематических нарушений санитарных требований. Эти требования едины для всех: наличие верно оформленной документации, соблюдение масочного режима, дезинфекция и наличие дезсредств, регулярное измерение температуры всем сотрудникам и детям.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что обязательное требование к организации питания в детских лагерях — наличие одноразовой посуды и строгое соблюдение питьевого режима. Также дети как можно больше времени должны проводить на улице.

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#Новости#Общество#Дети#Летние лагеря#COVID-19#Лагерь
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