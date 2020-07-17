Штраф неизбежен: что приморцам стоит знать о стихийных митингах

Posted 17 июля 2020, 06:45
Published 17 июля 2020, 06:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Распространяемые в сети Интернет, социальных сетях и мессенджерах призывы принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях (пикетах, митингах, шествиях) далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Эту сторону нашей жизни, как и практически все в ней, регулирует закон, незнание которого не освобождает от ответственности за его нарушение. Что же стоит знать?
Правила проведения общественно-политических или спортивно-массовых мероприятий установлены Федеральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 года. А ответственность за их соблюдение, как организаторами, так и участниками, регулируется статьями 20.2 и 20.2.2. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Российской Федерации.
Проведение публичных мероприятий должно быть согласовано с уполномоченными на то органами власти и документально оформлено. Но если до согласования мероприятия в установленном порядке ведется агитация, в том числе — призывы принять в нем участие через сеть Интернет, возникают признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. За это для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 10 суток. Организатор такого мероприятия подлежит административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, участник — по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.
Кроме того, участник несанкционированного публичного мероприятия может быть привлечен к административной ответственности в случае отказа выполнить требование сотрудника правоохранительных органов разойтись. Если же участник мероприятия причинил вред здоровью человека или имуществу, то он подлежит административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ. Штрафные санкции за такие действия более суровы: либо штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.
А если участие в несанкционированном публичном мероприятии создало помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств, участник подлежит административной ответственности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. За такое нарушение гражданам придется либо заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо отправиться под административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, что мониторинг и поддержание общественной безопасности ведется в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, направленной на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, формирование у жителей Приморья патриотизма и межнационального согласия, профилактику экстремизма, терроризма, коррупции.