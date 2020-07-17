Штраф неизбежен: что приморцам стоит знать о стихийных митингах

Проведение публичных мероприятий должно быть согласовано с уполномоченными на то органами власти и документально оформлено. Но если до согласования мероприятия в установленном порядке ведется агитация, в том числе — призывы принять в нем участие через сеть Интернет, возникают признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. За это для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 10 суток. Организатор такого мероприятия подлежит административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, участник — по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ.