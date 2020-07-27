Проект ранней профориентации «Билет в будущее» стартует в Приморье в августе

Перед тем как выбрать для себя курс занятий, школьники проходят тестирование, определяющее их профессиональные склонности и способности. В Уссурийске с 3 августа начнутся занятия для тех, кто проявил интерес к веб-дизайну и компьютерной графике. В Дальнегорске с 5 августа будут проходить онлайн-уроки для потенциальных педагогов.