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Posted 27 июля 2020, 08:23

Published 27 июля 2020, 08:23

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Тематическое фото

Проект ранней профориентации «Билет в будущее» стартует в Приморье в августе

27 июля 2020, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Школьники
Профориентационный проект для старшеклассников «Билет в будущее» снова стартует в Приморье — уже в августе наставники начнут проводить занятия со школьниками в Уссурийске и Дальнегорске. На первых порах из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятия будут проходить дистанционно.

«Билет в будущее» — составная часть национального проекта «Образование», в Приморье — часть государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы. Образовательные мероприятия призваны помочь ученикам 6-11 классов определиться с будущей профессией.

Наставники ведут уроки по 52 компетенциям, рассказывая ребятам о тонкостях и технологическом процессе самых разных специальностей — токарей, дизайнеров, портных, визажистов, инженеров, связистов и так далее. В реализации проекта задействованы крупнейшие вузы региона — ДВФУ, ВГУЭС, Приморская государственная сельскохозяйственная академия, Региональный технологический колледж, Колледж технологии и сервиса, Промышленный колледж энергетики и связи.

Перед тем как выбрать для себя курс занятий, школьники проходят тестирование, определяющее их профессиональные склонности и способности. В Уссурийске с 3 августа начнутся занятия для тех, кто проявил интерес к веб-дизайну и компьютерной графике. В Дальнегорске с 5 августа будут проходить онлайн-уроки для потенциальных педагогов.

Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко рассказала, что в 2019 году Приморье стало пятым среди российских регионов по исполнению федерального проекта «Билет в будущее». В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли участие почти 10 тысяч школьников края. Лидером по охвату школьников стал Уссурийский городской округ. Активно проявили себя Арсеньев, Владивосток и Находка.

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#Новости#Общество#Школьники#Образование#Профессия
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