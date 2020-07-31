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Posted 31 июля 2020, 02:09

Published 31 июля 2020, 02:09

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Учитель не умеет уставать: в Приморье решен вопрос с оплатой классного руководства

Учитель не умеет уставать: в Приморье решен вопрос с оплатой классного руководства

31 июля 2020, 02:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выплаты
В Приморском крае вводится новая финансовая поддержка педагогам. Теперь классные руководители будут получать ежемесячно выплату, превышающую рекомендованную президентом страны в 1,5 раза.

Из федерального бюджета уже выделено 386,8 миллиона рублей. Как уточнила министр образования края Наталья Бондаренко, эти деньги предназначены для выплат за классное руководство приморским учителям в течение первых четырех месяцев нового учебного года. В 2021 году Приморью будет выделено еще более миллиарда рублей на эти цели.

«Получателями средств являются почти девять тысяч педагогических работников. С учетом начисления районного коэффициента выплаты для сотрудников образовательных учреждений в Приморье составят от 7,5 до 9 тысяч рублей», — подчеркнула Наталья Бондаренко.

Напомним, о необходимости ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Отметим, что выплаты за классное руководство — не единственная мера поддержки приморских педагогов. Так, молодым специалистам, пришедшим работать в учебные заведения сразу после получения диплома положена единовременная выплата от 250 до 350 тысяч рублей (для городских округов). Тем же, кто отправится работать в муниципалитеты Приморского края, приравненные к территориям Крайнего Севера выплаты составят от 330 до 440 тысяч рублей. К тому же первые три года молодой специалист будет получать доплату в размере 10 000 рублей ежемесячно, а также компенсация расходов за наем жилья. Это стало возможным благодаря государственной программе Приморья «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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