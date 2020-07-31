Учитель не умеет уставать: в Приморье решен вопрос с оплатой классного руководства

Отметим, что выплаты за классное руководство — не единственная мера поддержки приморских педагогов. Так, молодым специалистам, пришедшим работать в учебные заведения сразу после получения диплома положена единовременная выплата от 250 до 350 тысяч рублей (для городских округов). Тем же, кто отправится работать в муниципалитеты Приморского края, приравненные к территориям Крайнего Севера выплаты составят от 330 до 440 тысяч рублей. К тому же первые три года молодой специалист будет получать доплату в размере 10 000 рублей ежемесячно, а также компенсация расходов за наем жилья. Это стало возможным благодаря государственной программе Приморья «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.