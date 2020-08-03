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Posted 3 августа 2020, 00:40

Published 3 августа 2020, 00:40

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Очень опасно: свежий ямочный ремонт обескуражил жителей Владивостока

3 августа 2020, 00:40
Во Владивостоке в районе Днепровской очевидцы сфотографировали, судя по всему, недавно отремонтированный канализационный люк. Асфальт возле него выглядит довольно свежим, однако уже провалился вниз.

Теперь, судя по фото в паблике dps_mesto, в асфальте просто огромная дыра, которую некие лица заботливо загородили старой покрышкой, чтобы ненароком не въехал автомобиль.

Комментаторы пошутили на вечную тему.

«Стабильность стабильна, как всегда»;

«Руки-крюки у рабочих»;

«Провалиться можно в такую вот стабильность».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водителю белой «Тойоты» не повезло на дороге во Владивостоке. Автомобиль застрял в яме в районе улицы Камская.

#Новости#Общество#Владивосток
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