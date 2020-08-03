Очень опасно: свежий ямочный ремонт обескуражил жителей Владивостока

Posted 3 августа 2020, 00:40
Published 3 августа 2020, 00:40
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Теперь, судя по фото в паблике dps_mesto, в асфальте просто огромная дыра, которую некие лица заботливо загородили старой покрышкой, чтобы ненароком не въехал автомобиль.
Комментаторы пошутили на вечную тему.
«Стабильность стабильна, как всегда»;
«Руки-крюки у рабочих»;
«Провалиться можно в такую вот стабильность».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водителю белой «Тойоты» не повезло на дороге во Владивостоке. Автомобиль застрял в яме в районе улицы Камская.