Очень опасно: свежий ямочный ремонт обескуражил жителей Владивостока

Во Владивостоке в районе Днепровской очевидцы сфотографировали, судя по всему, недавно отремонтированный канализационный люк. Асфальт возле него выглядит довольно свежим, однако уже провалился вниз.

Теперь, судя по фото в паблике dps_mesto, в асфальте просто огромная дыра, которую некие лица заботливо загородили старой покрышкой, чтобы ненароком не въехал автомобиль. Комментаторы пошутили на вечную тему. «Стабильность стабильна, как всегда»; «Руки-крюки у рабочих»; «Провалиться можно в такую вот стабильность». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водителю белой «Тойоты» не повезло на дороге во Владивостоке. Автомобиль застрял в яме в районе улицы Камская.