Более 2500 приморцев воспользовались «Дальневосточной ипотекой» на льготных условиях

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об условиях оформления «Дальневосточной ипотеки»: кредиты под низкий процент предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет и участникам программы «Дальневосточный гектар». Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).