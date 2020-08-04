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Posted 4 августа 2020, 05:34

Published 4 августа 2020, 05:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Более 2500 приморцев воспользовались «Дальневосточной ипотекой» на льготных условиях

4 августа 2020, 05:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Ипотека
Программа «Дальневосточная ипотека» с льготной ставкой 2% наиболее популярна в Приморском крае — это подтверждает статистика оформленных кредитных договоров. К настоящему моменту граждане заключили 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиарда рублей.

Первоначальный взнос в рамках программы «Дальневосточная ипотека» снижен с 20 до 15%. Как сообщили в региональном министерстве строительства, число заявок от приморцев на льготную ипотеку с государственной поддержкой постоянно растёт.

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» выдают 11 банков: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», Газпромбанк (Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк». Также заявки на получение кредита принимает АО «Корпорация развития жилищного строительства» (КРЖС), работающая в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Бюджетники могут рассчитывать на сниженную ставку кредита в КРЖС и Азиатско-Тихоокеанском банке, а «Банк ДОМ.РФ» выдаёт льготный кредит под 1,6% при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда.

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало об условиях оформления «Дальневосточной ипотеки»: кредиты под низкий процент предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет и участникам программы «Дальневосточный гектар». Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).

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#Новости#Общество#Социальная ипотека#Ипотека#Льготы
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