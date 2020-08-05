Не очко обычно губит: известный в Приморье политтехнолог получил срок

Также, по информации источников, однажды Ширшиков повздорил с журналистом и поэтом Андреем Вороным из-за женщины (речь об известном в Приморье блогере) и дело дошло до драки. Также, по информации экспертов, Ширшиков вывел на политическую арену «певца ртом» Сергея Мильвита, ныне члена Общественной палаты Приморья. В общем, в столице Дальнего Востока много людей, кому судьба скандального «гусара» явно не безразлична.