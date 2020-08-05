Не очко обычно губит: известный в Приморье политтехнолог получил срок

Posted 5 августа 2020, 11:54
Published 5 августа 2020, 11:54
Modified 27 февраля, 04:17
Updated 27 февраля, 04:17
Речь идёт о постах Ширшикова на Facebook.
В одном из них он высказался о событиях в сквере у Драмтеатра в 2019 году. В публикации правоохранительные органы и суд усмотрели призывы к насильственным действиям против власти.
«Гусар» также высказался в адрес полпреда Николая Цуканова — Ширшиков, в частности, назвал полпреда «польским шпионом».
В марте 2020 года Ярослава Ширшикова приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Согласно приговору, он должен в течение этого срока он должен был регулярно отмечаться в полиции, но пиарщик, по заявлению ГУФСМИН, регулярно нарушал это требование, из-за чего вместо наказание изменили на реальное заключение в колонии-поселении.
Ярослав Ширшиков известен в Приморском крае тем, что участвовал в предвыборной кампании Андрея Ищенко на губернаторских выборах в Приморье против Андрея Тарасенко. Ширшиков известен образом «гусара» и попыткой «посвататься» к депутату Госдумы, бывшему прокурору Крыма, Наталье Поклонской.
Также, по информации источников, однажды Ширшиков повздорил с журналистом и поэтом Андреем Вороным из-за женщины (речь об известном в Приморье блогере) и дело дошло до драки. Также, по информации экспертов, Ширшиков вывел на политическую арену «певца ртом» Сергея Мильвита, ныне члена Общественной палаты Приморья. В общем, в столице Дальнего Востока много людей, кому судьба скандального «гусара» явно не безразлична.
По мнению политолога Андрея Кудисова, пиарщик и политтехнолог из Ширшикова был никудышный, специфика его технологий — скандалы и эпатаж.
«Клоун допрыгался», — сказал эксперт.
Со слов известного в Приморье блогера Полины Степаненко, данную ситуацию с Ширшиковым можно описать словами из песни Михаила Круга: «Не очко обычно губит, а к одиннадцати — туз!». Но, похоже, туз Ширшикова оказался бит.