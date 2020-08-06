Семья Фургала утонула в судах и долгах

Только за июнь и июль этого года по искам к ООО «Торэкс» и ООО «Торэкс-Хабаровск» в арбитраже начато производство по 16-ти делам на общую сумму около 1,2 млрд рублей. В каждой из этих компаний, как мы уже напомнили, по 25% доли в уставном капитале имеет Лариса Стародубова, а до недавнего времени такой же долей в указанном бизнесе владел и Николай Мистрюков – друг Фургала, привлеченный вместе с ним к уголовной ответственности за организацию убийств.