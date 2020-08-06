Семья Фургала утонула в судах и долгах

Posted 6 августа 2020, 04:29
Published 6 августа 2020, 04:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Предыдущая неделя прошла в Хабаровске под лозунгом «Помогите, кто чем может»: то сестра Фургала Галина Шохина объявляет сбор денег на адвокатов, то некие «энтузиасты» предлагают через официальный сервис ФСИН отправлять в Лефортово переводы по 27 рублей с комиссией в 70.
Между тем активы только Ларисы Стародубовой, которую Фургал назвал в Басманном суде «гражданской женой», оцениваются в сотни миллионов, если не миллиарды рублей.
В декларации об имуществе и доходах, которую кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР представлял в региональный избирком в 2018 году, среди имущества, которым владеет его жена (странно, что на тот момент женщина, не состоящая в официальном браке с кандидатом, была указана именно как супруга, но в данном случае это дает возможность оперировать фактами) указаны: две квартиры в центре Хабаровска, загородный дом в Ракитном, пять банковских счетов и почти новый Toyota Land Cruiser 200.
Среди бизнес-активов Ларисы Стародубовой – 25% в уставном капитале завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск»), 25% в ООО «Торэкс», 25% в ООО «Сталком» (там же она, по данным ЕГРЮЛ, получает заработную плату в качестве генерального директора), 25% в ООО УК «Амурсталь», 50% в ООО «Диалог». Сфера предпринимательских интересов – металлургия, сбор вторчермета, операции с недвижимым имуществом.
В собственности Сергея Фургала - по 25% в ООО «Алькума» и ООО «Дальпромснаб», 4,5 тыс. квадратных метров земли в Подмосковье, два огромных дома – в Московской области и в Хабаровске, квартиры в Хабаровске и во Владивостоке, 2 моторные лодки, 2 джипа. Вся недвижимость за исключением квартиры на Красной Речке в Хабаровске, где Фургал прописан, была приобретена в то время, когда он был депутатом ГД РФ и не имел права заниматься предпринимательской деятельностью.
«Когда арестовали Сергея Фургала, в кошельке его супруги осталось 300 рублей», - прокомментировала на своей странице в Инстаграме бедственное положение семьи Фургала после его ареста экс-руководитель губернаторской пресс-службы Надежда Томченко.
Однако девушка умолчала, что помимо трех сотен рублей у Ларисы Стародубовой есть средства на оплату адвокатов, которые сопровождают ее арбитражные тяжбы. А ведь помимо исков самой «первой бизнес-леди» Хабаровска, которыми она, по сути, пытается вставить палки в колеса в деятельность новой команды топ-менеджмента завода «Амурсталь», преимущественно ей приходится выступать в качестве ответчика.
Ряд компаний и банков выставили претензии ее компаниям за взятые в свое время кредиты, не возвращенные вовремя, и поручительства, выданные от имени принадлежащих Стародубовой на правах совладения компаний на юрлиц, аффилированных с ней и Сергеем Фургалом.
Только за июнь и июль этого года по искам к ООО «Торэкс» и ООО «Торэкс-Хабаровск» в арбитраже начато производство по 16-ти делам на общую сумму около 1,2 млрд рублей. В каждой из этих компаний, как мы уже напомнили, по 25% доли в уставном капитале имеет Лариса Стародубова, а до недавнего времени такой же долей в указанном бизнесе владел и Николай Мистрюков – друг Фургала, привлеченный вместе с ним к уголовной ответственности за организацию убийств.
Такие большие суммы требований за незначительный промежуток времени – показатель того, что кредиторская задолженность предприятий растет в геометрической прогрессии. Все эти дела, как видно из картотеки арбитражных дел, являются следствием неисполнения данными фирмами своих обязательств перед контрагентами.
В числе наиболее показательных – иск Global Metcorp Ltd (Великобритания) к ООО «Торэкс» в размере 8,7 миллионов долларов США. Незадолго до смены руководства завода «Амурсталь», прикрываясь его вывеской, такой контракт буквально «впарили» представителю иностранной фирмы менеджеры из ломозаготовительного бизнеса Фургала и Стародубовой.
Вызывают множество вопросов и иски со стороны МСП Банка. В СМИ уже приводился комментарий одного из сотрудников этой государственной финансово-кредитной организации, что Сергей Фургал и его первый заместитель в правительстве Хабаровского края по вопросам экономики Юрий Золочевский лично наносили визиты председателю правления, чтобы аффилированные с родственниками и знакомыми экс-губернатора юридические лица могли получить многомиллионные займы.
Сейчас, добившись для завода «Амурсталь» (ООО «Торэкс-Хабаровск») включения в перечень системообразующих предприятий РФ, новый генеральный директор обеспечил мораторий на банкротство до октября 2020 года.
Но вот ООО «Торэкс» - фактический «кошелек» семьи Фургала, на который только с «Амурстали» предположительно было выведено более 3 млрд рублей заемных средств, сейчас рискует быть признанным несостоятельным. Перспектива банкротства нависла и над ООО «Скрап Фар Ист» - некой фирмой, зарегистрированной на одного из сотрудников предприятий Фургала. После выборов 2018 года ей формально были переданы в управление активы губернаторской четы.
Изучив картотеку дел арбитражного суда Хабаровского края, несложно прийти к выводу, что вся предпринимательская деятельность Сергей Фургала, его родни и друзей была ширмой для получения заемных средств (в некоторых случаях даже под госгарантии), которые затем выводились на счета фирм-прокладок.
Компании, на которые МСП Банком выдавались кредиты под поручительство завода «Амурсталь», были искусственно встроены в цепочку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, не вели реальной хозяйственной деятельности с ним. Обороты по ним так же искусственно формировались на бумаге с целью получения кредитов. Де-юре заемные средства растворялись в воздухе. Де-факто они, видимо, оседали на счетах подставных лиц либо в пока не обнаруженных следователями сейфах.
«… мы участвуем в интереснейшем проекте по финансовым расследованиям, где политика тесно переплелась с экономикой и уголовкой. В ходе проверки выявлены многочисленные схемы мошенничества, как связанные с самим производством, так и с финансовой сферой. Черная металлургия без черных дел прежнего руководства не обошлась… Одно очевидно даже либеральным журналистам, в избытке посетившим Дальний Восток, - мошеннических схем тут много и направлены они не на политику, а на вывод активов с промышленных предприятий этого замечательного региона», - написали на своем сайте сотрудники московского АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы», которые сейчас готовят отчет к очередному собранию учредителей ООО «Торэкс-Хабаровск» - предприятия, двое бывших руководителей которого уже находятся в хабаровском СИЗО.
Ждать ли нового обвинения Сергею Фургалу по «экономическим» статьям? Это вопрос уже не к журналистам, а к сотрудникам СКР.