«Уе, дай мне»: продолжительный ночной ор вывел приморца из себя

Posted 9 августа 2020, 11:42
Published 9 августа 2020, 11:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Пост негодования появился на странице уссурийского блогера Марка Чернослива. Неизвестные устроили караоке-шоу, тем самым не давая спать мужчине.
«Хочу через вас передать „привет“ меломанам-любителям караоке, которые в ночь на субботу орали песни под в гараже в районе 7 Ветров. Так вот, поющие-орущие, вы — не очень хорошие люди!!! Абсолютно никакого уважения к окружающим. Орали свои песни, как минимум, до 2 часов ночи. Для песнопений есть специальные заведения и специально отведённое время. Кстати, пение ваше так же оставляет желать лучшего», — пожаловался приморец.
Он добавил, что трижды звонил в полицию, но никто не приехал. На видео, прикреплённом к посту, слышно, как неизвестные действительно поют модную песню: «Обстановка по кайфу… Уе у, я хочу сегодня быть с тобою, на волне… Уе, дай мне, только повод, только знаки мы наедине».
Отметим, что подписчики не оценили недовольство гражданина, а даже наоборот — посоветовали ему не завидовать, закрывать окна и спокойно спать.
«Люди отдыхают! Закройте окна и спите спокойно. Взяли моду, чуть что писать и жаловаться», «Как все устали от этих обиженных. Они всем не довольны, одни поют, другие громко разговаривают, третьи громко ходят над головой. Вам, товарищи, в лес, чтобы никого рядом не было», — написали подписчики.
Отметим, что приморцы и правда зачастили с жалобами на ночные гуляния. К слову, иногда интернет- недовольство действительно приводит к решению проблемы. Так, например, произошло в Артёме. Горожане пожаловались на ночные движения рядом с магазинами, а спустя несколько дней в дело вмешалась полиция.