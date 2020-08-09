«Уе, дай мне»: продолжительный ночной ор вывел приморца из себя

«Хочу через вас передать „привет“ меломанам-любителям караоке, которые в ночь на субботу орали песни под в гараже в районе 7 Ветров. Так вот, поющие-орущие, вы — не очень хорошие люди!!! Абсолютно никакого уважения к окружающим. Орали свои песни, как минимум, до 2 часов ночи. Для песнопений есть специальные заведения и специально отведённое время. Кстати, пение ваше так же оставляет желать лучшего», — пожаловался приморец.