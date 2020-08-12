Осадки на севере Приморья вызвали подъём воды в реках

Сильные ливни в горных районах стали причиной подъёма уровня воды в бассейне реки Бикин. Как сообщают специалисты регионального министерства ГО и ЧС, в среднем и нижнем течении реки вода поднялась на полтора, а кое-где — на два с лишним метра, затопив пойму и низины прилегающей местности. В центрельных районах обстановка менее сложная, хотя паводок продвигается, повышая уровень рек в среднем на 20-40 сантиметров в сутки. Однако реки остаются в берегах. В ближайшие двое суток ситуация останется стабильной, хотя на севере сохранятся подтопления отдельных участков. А вот в пятницу, 14 августа, к краю подойдёт очередной циклон.