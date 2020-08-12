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Posted 12 августа 2020, 02:46

Published 12 августа 2020, 02:46

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Осадки на севере Приморья вызвали подъём воды в реках

12 августа 2020, 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Паводок
Северные районы Приморья на этой неделе оказались во власти циклона, который вызвал подъём воды в реках. Паводковая обстановка осложнилась также в центральных районах края. Спасатели и оперативные службы продолжают дежурить в режиме повышенной готовности.

Сильные ливни в горных районах стали причиной подъёма уровня воды в бассейне реки Бикин. Как сообщают специалисты регионального министерства ГО и ЧС, в среднем и нижнем течении реки вода поднялась на полтора, а кое-где — на два с лишним метра, затопив пойму и низины прилегающей местности. В центрельных районах обстановка менее сложная, хотя паводок продвигается, повышая уровень рек в среднем на 20-40 сантиметров в сутки. Однако реки остаются в берегах. В ближайшие двое суток ситуация останется стабильной, хотя на севере сохранятся подтопления отдельных участков. А вот в пятницу, 14 августа, к краю подойдёт очередной циклон.

Спасатели готовы оперативно прийти на помощь людям и ликвидировать последствия чрезмерных осадков на дорогах и в населённых пунктах, выполняя свою работу в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Спасатели#Паводок
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