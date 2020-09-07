Анатомия протеста: почему в России нет публичной политики?

Но и к населению, особенно к активно и протестно настроенным гражданам, свои вопросы у экспертов тоже есть. Прежде всего, они связаны с тем, чего же в итоге хотят добиться недовольные. Например, политолог Дмитрий Орешкин фиксирует проблему иррациональности в протестных проявлениях, анализируя выступления граждан по экологической тематике в архангельском Шиесе и башкирском Куштау. «Сейчас ситуация в некотором смысле менее демократичная, чем в 90-х. Тогда были прямые политические протесты. Сейчас они рискованны, а за экологические не сильно наказывают. Поэтому накопившееся недовольство находит выход в них. Есть и проблема в иррациональности людей. На примере Шиеса — все голосуют против полигона, но заставить себя сортировать мусор никто не может. Или с Куштау: выйти разорвать на себе тельняшку мы можем, а работать потом где? У людей проблемы с доходами, с пониманием будущего, а некоторые отдельные личности охотно это разогревают. Запрос популуса в чем: кого-то поднять на вилы и разойтись по домам?» — пытается понять политолог Дмитрий Орешкин.