Роспотребнадзор: до октября секции допобразования в Приморье лучше не открывать

«Сейчас главный санитарный принцип в школах — это максимальное разобщение детей. Те единичные случаи коронавирусной инфекции, которые заносятся в школы, ограничиваются уходом на дистанционное обучение одного класса. При формировании коллективов дополнительного образования есть риск контакта большого количества детей из разных классов и даже школ, которые будут в бессимптомной форме разносить заболевание по своим учебным заведениям. Не рекомендуем открывать секции и учреждения дополнительного образования до конца сентября. Дальше будем смотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявила Татьяна Детковская.