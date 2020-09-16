Роспотребнадзор: до октября секции допобразования в Приморье лучше не открывать

Posted 16 сентября 2020, 05:59
Published 16 сентября 2020, 05:59
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 70 новых случаев, с нарастающим итогом количество пострадавших — 10771 человек», — сообщила руководитель приморского Роспотребнадзора Татьяна Детковская.
Один человек скончался от болезни. Всего в крае с начала эпидемии зарегистрировано 111 смертей от коронавируса.
Выздоровели за сутки 115 человек. Общее количество выздоровевших — 9 201.
На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что сейчас нельзя ослаблять контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах и заведениях.
«При кажущемся снижении заболеваемости ситуация по-прежнему остается острой. Мы видим, что в некоторых школах есть случаи заболеваемости, классы переводятся на онлайн-обучение. Поэтому мы сохраняем систему контроля за организациями, обслуживающими население», — отметил глава региона.
Школьные кружки, творческие классы и спортивные секции остаются закрытыми. Это связано, по словам руководителя Роспотребнадзора, с необходимостью не допустить образования новых очагов заражения.
«Сейчас главный санитарный принцип в школах — это максимальное разобщение детей. Те единичные случаи коронавирусной инфекции, которые заносятся в школы, ограничиваются уходом на дистанционное обучение одного класса. При формировании коллективов дополнительного образования есть риск контакта большого количества детей из разных классов и даже школ, которые будут в бессимптомной форме разносить заболевание по своим учебным заведениям. Не рекомендуем открывать секции и учреждения дополнительного образования до конца сентября. Дальше будем смотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявила Татьяна Детковская.
Олег Кожемяко отметил, что секции допобразования всё-таки могут проводить занятия, но только на свежем воздухе и с соблюдением социальной дистанции.
«Погода сейчас позволяет проводить спортивные занятия на улице. Зачем заниматься в залах, если на свежем воздухе вполне возможно проводить общую физическую подготовку, проводить кроссы, бегать. Можно вынести на природу и занятия, например, художественных секций», — подчеркнул Губернатор.
Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Гражданам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.