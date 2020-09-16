vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2020, 05:59

Published 16 сентября 2020, 05:59

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Роспотребнадзор: до октября секции допобразования в Приморье лучше не открывать

Роспотребнадзор: до октября секции допобразования в Приморье лучше не открывать

16 сентября 2020, 05:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
В связи с ростом заболевших COVID-19 в Приморье региональное отделение Роспотребнадзора рекомендовало повременить с открытием секций и кружков для детей до конца сентября.

«За истекшие сутки в крае зарегистрировано 70 новых случаев, с нарастающим итогом количество пострадавших — 10771 человек», — сообщила руководитель приморского Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Один человек скончался от болезни. Всего в крае с начала эпидемии зарегистрировано 111 смертей от коронавируса.

Выздоровели за сутки 115 человек. Общее количество выздоровевших — 9 201.

На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что сейчас нельзя ослаблять контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах и заведениях.

«При кажущемся снижении заболеваемости ситуация по-прежнему остается острой. Мы видим, что в некоторых школах есть случаи заболеваемости, классы переводятся на онлайн-обучение. Поэтому мы сохраняем систему контроля за организациями, обслуживающими население», — отметил глава региона.

Школьные кружки, творческие классы и спортивные секции остаются закрытыми. Это связано, по словам руководителя Роспотребнадзора, с необходимостью не допустить образования новых очагов заражения.

«Сейчас главный санитарный принцип в школах — это максимальное разобщение детей. Те единичные случаи коронавирусной инфекции, которые заносятся в школы, ограничиваются уходом на дистанционное обучение одного класса. При формировании коллективов дополнительного образования есть риск контакта большого количества детей из разных классов и даже школ, которые будут в бессимптомной форме разносить заболевание по своим учебным заведениям. Не рекомендуем открывать секции и учреждения дополнительного образования до конца сентября. Дальше будем смотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации», — заявила Татьяна Детковская.

Олег Кожемяко отметил, что секции допобразования всё-таки могут проводить занятия, но только на свежем воздухе и с соблюдением социальной дистанции.

«Погода сейчас позволяет проводить спортивные занятия на улице. Зачем заниматься в залах, если на свежем воздухе вполне возможно проводить общую физическую подготовку, проводить кроссы, бегать. Можно вынести на природу и занятия, например, художественных секций», — подчеркнул Губернатор.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Гражданам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

#Новости#Общество#Спорт#Дети#Образование#Дополнительное образование#COVID-19#Творчество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика