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Posted 22 сентября 2020, 05:06

Published 22 сентября 2020, 05:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Город не спит: Владивосток вошёл в тройку бессонных городов

Город не спит: Владивосток вошёл в тройку бессонных городов

22 сентября 2020, 05:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Владивосток стал третьим в списке городов, жители которых наиболее часто страдают от бессонницы. Уступает приморская столица в этом рейтинге только Москве и Перми.

Как рассказали специалисты исследовательского агентства Zoom Market, россиянам в ходе опроса задали три вопроса: испытывают ли те проблемы со сном, в чём они проявляются, и как респондент может объяснить проблему?

Чаще всего бессонницей страдают москвичи, жители Перми и Владивостока. Также в рейтинг попали Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар и ряд других городов.

Отмечается, что от бессонницы страдает 41% опрошенных в Москве. В то же время с такой проблемой сталкивается только 7% жителей Махачкалы, которая находится в самом конце списка.

При этом 74% опрошенных отметили, что им бывает очень сложно заснуть, 12% заявили, что им не хватает сна, 6% россиян пожаловались, что сон неглубокий и прерывистый.

Эксперты отметили, что 71% опрошенных связывает свою бессонницу с переживаниями и стрессом, ещё 17% пожаловалось на внешние факторы — шумных соседей, машины под окном. Около 10% видит причины бессонницы в неправильном образе жизни. Только 2% назвали основной проблемой неурядицы со здоровьем.

Примечательно, что в общей сложности эксперты компании опросили 2640 респондентов — на личных и телефонных интервью.

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#Новости#Общество#Владивосток
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