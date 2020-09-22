Город не спит: Владивосток вошёл в тройку бессонных городов

Posted 22 сентября 2020, 05:06
Published 22 сентября 2020, 05:06
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали специалисты исследовательского агентства Zoom Market, россиянам в ходе опроса задали три вопроса: испытывают ли те проблемы со сном, в чём они проявляются, и как респондент может объяснить проблему?
Чаще всего бессонницей страдают москвичи, жители Перми и Владивостока. Также в рейтинг попали Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар и ряд других городов.
Отмечается, что от бессонницы страдает 41% опрошенных в Москве. В то же время с такой проблемой сталкивается только 7% жителей Махачкалы, которая находится в самом конце списка.
При этом 74% опрошенных отметили, что им бывает очень сложно заснуть, 12% заявили, что им не хватает сна, 6% россиян пожаловались, что сон неглубокий и прерывистый.
Эксперты отметили, что 71% опрошенных связывает свою бессонницу с переживаниями и стрессом, ещё 17% пожаловалось на внешние факторы — шумных соседей, машины под окном. Около 10% видит причины бессонницы в неправильном образе жизни. Только 2% назвали основной проблемой неурядицы со здоровьем.
Примечательно, что в общей сложности эксперты компании опросили 2640 респондентов — на личных и телефонных интервью.