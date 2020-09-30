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Posted 30 сентября 2020, 07:34

Published 30 сентября 2020, 07:34

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Силовики против строителей: самые крупные судебные тяжбы сентября в Приморье

Силовики против строителей: самые крупные судебные тяжбы сентября в Приморье

30 сентября 2020, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В сентябре 2020 года состоялось рассмотрение нескольких любопытных судебных дел. О самых интересных разбирательствах месяца — в обзоре РИА «Восток-Медиа».

Жадина-говядина

Юристы ВМТП в суде оспорили право ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» на небольшой клочок «золотой» портовой земли. Силовики пытаются добиться правды уже в суде второй инстанции.

Всё началось с того, что порт выделил пограничникам землю в аренду. Общая площадь предоставленного ведомству клочка земли составила 559 квадратных метров. На нём сотрудники службы возвели вольеры для служебных собак и небольшой пост охраны. Что примечательно, вольеры для собак оказались на порядок больше поста пограничников.

Силовики против строителей

ФСБ России обратилось в арбитражный суд Приморского края с иском к ФГУП «Северо-кавказское строительное управление» на сумму 31 462 938 рублей. К сожалению выяснить подробности дела не представляется возможным, так как постановление по этому делу содержит государственную тайну.

Артёмовский пляж

В Арбитражном суде Приморского края разбирается необычное дело. Администрация Артёма пытается отстоять 12 тысяч квадратных метров земли в бухте Муравьиная, где любят отдыхать местные жители.

В документах судебного разбирательства сказано, что ООО «Гостиный двор» обратилось в Арбитражный суд с заявлением к Администрации Артемовского городского округа о признании незаконным решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, площадью 12 728 квадратных метров, расположенного в районе бухты Муравьиная в городе Артеме. На данный момент судебные заседания по данному делу еще продолжаются.

Камчатский колхоз

Дело о банкротстве компании «ПО Камагро» продолжает рассматриваться в судах различных инстанций. Сумма претензий кредиторов к юридическому лицу превышает миллиард рублей.

Арбитражное дело начало рассматриваться ещё в далёком 2016 году. Спустя четыре года процесс всё ещё идёт, буквально в июле компания получила отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Сахалинские фермеры против приморских строителей

Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению исковое заявление АО «Мерси Агро Сахалин» к ООО «Дальневосточная Агро Строительная Корпорация» о взыскании 1 216 444 167 рублей. Восьмого октября 2020 года пройдёт предварительное заседание по этому делу.

Рыбаки против Росрыболовства

Приморская компания требует признать незаконным отказ приморского территориального управления Росрыболовства в выдаче разрешения на добычу водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства. Третьим лицом компания позвала на суд Федеральную антимонопольную службу.

В начале мая «Зарубинская база флота» подала в суд на местное управление Росрыболовства из-за отказа в выдаче разрешения на пребрежный лов.

Город, верни стену

Приморская компания обратилась в краевой Арбитражный суд с оригинальным требованием. Она попыталась оспорить право собственности города на двухсотметровую подпорную стену.

Как следует из решения суда — компания ООО «Восток Строй Союз», обладающая статусом резидента Свободного порта Владивосток, обратилась в администрацию города с заявлением о предоставлении в аренду огромного земельного участка для строительства современного жилого комплекса.

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#Новости#Общество#Эксклюзив
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