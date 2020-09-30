Силовики против строителей: самые крупные судебные тяжбы сентября в Приморье

Posted 30 сентября 2020, 07:34
Published 30 сентября 2020, 07:34
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Жадина-говядина
Юристы ВМТП в суде оспорили право ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» на небольшой клочок «золотой» портовой земли. Силовики пытаются добиться правды уже в суде второй инстанции.
Всё началось с того, что порт выделил пограничникам землю в аренду. Общая площадь предоставленного ведомству клочка земли составила 559 квадратных метров. На нём сотрудники службы возвели вольеры для служебных собак и небольшой пост охраны. Что примечательно, вольеры для собак оказались на порядок больше поста пограничников.
Силовики против строителей
ФСБ России обратилось в арбитражный суд Приморского края с иском к ФГУП «Северо-кавказское строительное управление» на сумму 31 462 938 рублей. К сожалению выяснить подробности дела не представляется возможным, так как постановление по этому делу содержит государственную тайну.
Артёмовский пляж
В Арбитражном суде Приморского края разбирается необычное дело. Администрация Артёма пытается отстоять 12 тысяч квадратных метров земли в бухте Муравьиная, где любят отдыхать местные жители.
В документах судебного разбирательства сказано, что ООО «Гостиный двор» обратилось в Арбитражный суд с заявлением к Администрации Артемовского городского округа о признании незаконным решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, площадью 12 728 квадратных метров, расположенного в районе бухты Муравьиная в городе Артеме. На данный момент судебные заседания по данному делу еще продолжаются.
Камчатский колхоз
Дело о банкротстве компании «ПО Камагро» продолжает рассматриваться в судах различных инстанций. Сумма претензий кредиторов к юридическому лицу превышает миллиард рублей.
Арбитражное дело начало рассматриваться ещё в далёком 2016 году. Спустя четыре года процесс всё ещё идёт, буквально в июле компания получила отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Сахалинские фермеры против приморских строителей
Арбитражный суд Приморского края принял к рассмотрению исковое заявление АО «Мерси Агро Сахалин» к ООО «Дальневосточная Агро Строительная Корпорация» о взыскании 1 216 444 167 рублей. Восьмого октября 2020 года пройдёт предварительное заседание по этому делу.
Рыбаки против Росрыболовства
Приморская компания требует признать незаконным отказ приморского территориального управления Росрыболовства в выдаче разрешения на добычу водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства. Третьим лицом компания позвала на суд Федеральную антимонопольную службу.
В начале мая «Зарубинская база флота» подала в суд на местное управление Росрыболовства из-за отказа в выдаче разрешения на пребрежный лов.
Город, верни стену
Приморская компания обратилась в краевой Арбитражный суд с оригинальным требованием. Она попыталась оспорить право собственности города на двухсотметровую подпорную стену.
Как следует из решения суда — компания ООО «Восток Строй Союз», обладающая статусом резидента Свободного порта Владивосток, обратилась в администрацию города с заявлением о предоставлении в аренду огромного земельного участка для строительства современного жилого комплекса.