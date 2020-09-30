Силовики против строителей: самые крупные судебные тяжбы сентября в Приморье

В документах судебного разбирательства сказано, что ООО «Гостиный двор» обратилось в Арбитражный суд с заявлением к Администрации Артемовского городского округа о признании незаконным решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, площадью 12 728 квадратных метров, расположенного в районе бухты Муравьиная в городе Артеме. На данный момент судебные заседания по данному делу еще продолжаются.